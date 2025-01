Governo. agindo com cautela para mobilizar recursos para quatro planos programados para lançamento em 26 de janeiro

O governo do estado está supostamente a agir com cautela no que diz respeito à mobilização de recursos para os quatro programas emblemáticos que serão lançados em 26 de Janeiro, coincidindo com o Dia da República.

Espera-se que os quatro esquemas, incluindo Rythu Bharosa, Indiramma Atmiya Bharosa, cartões de racionamento e Indirama Illu, o esquema de habitação para a secção mais fraca, imponham um fardo adicional de Rs 45.000 crore ao tesouro do estado. O governo reviu o seu calendário de empréstimos no mercado aberto para o último trimestre do actual ano financeiro neste sentido.

O Estado indicou que aumentará os empréstimos do mercado no valor de Rs 30.000 milhões no trimestre de janeiro a março, leiloando títulos do governo estadual como parte dos leilões semanais conduzidos pelo Reserve Bank of India (RBI). Nesse sentido, indicou que participaria no leilão de títulos no leilão semanal realizado pelo RBI nas quatro terças-feiras de janeiro.

O estado participou dos leilões realizados em 7 de janeiro e arrecadou Rs 3.000 milhões em três parcelas com prazo de vencimento entre 24 e 30 anos. No entanto, não participou nos leilões da SGS no dia 14 de janeiro e não participará nos leilões que serão realizados no dia 21 de janeiro, de acordo com o calendário divulgado pelo banco apex na sexta-feira.

Os funcionários do Departamento de Finanças ficaram em silêncio quando questionados sobre o calendário revisto de empréstimos. “Também estamos preservando o futuro”, respondeu um funcionário. Questionado se o Ministério das Finanças da União impôs novas restrições limitando o montante dos empréstimos que o Estado pode contrair, respondeu O hindu que não existiam tais restrições.

O Estado continua a depender de instrumentos de acomodação financeira fornecidos pelo RBI devido à difícil situação financeira que enfrenta. Em novembro, aproveitou o recurso de saque especial por 30 dias, arrecadando Rs 4.649 milhões. Além disso, usou adiantamentos por 23 dias, garantindo 1.900 milhões de rupias, e recorreu a saques a descoberto por 11 dias, levantando 633 milhões de rupias, de acordo com o boletim do RBI.