Governo alerta ONG sobre ação criminosa por receberem fundos estrangeiros sem estarem registadas na FCRA

O Ministério do Interior da União alertou na terça-feira (21 de janeiro de 2025) as organizações não governamentais (ONGs) sobre ações criminosas se receberem fundos estrangeiros sem estarem registradas sob a Lei de Regulamentação de Contribuições Estrangeiras de 2010 (FCRA). O registro na FCRA é obrigatório para receber doações estrangeiras.

Num edital, o Ministério afirmou que cada ONG ou associação registada ao abrigo da FCRA deve utilizar a contribuição estrangeira (FC) para os fins para os quais foi registada ou recebeu autorização prévia ao abrigo da Lei. Acrescentou que ninguém aceitará FC a menos. você obtém um certificado de registro ou permissão prévia do Governo da União.

Além disso, o artigo 16.º da Lei estipula que qualquer pessoa a quem tenha sido concedido um certificado deve renovar esses documentos no prazo de seis meses antes do termo do prazo do referido certificado.

“Assim, os Regulamentos (Regulamentos) sobre Contribuições Estrangeiras de 2011 prescrevem que nenhuma pessoa cujo certificado de registo tenha deixado de existir pode receber ou utilizar contribuições estrangeiras. No entanto, este Ministério tem conhecimento de casos em que foram detectados créditos ou débitos de FC nas contas de ONG/associações às quais não foi concedido registo/permissão prévia/renovação ao abrigo da FCRA, 2010 ou daquelas ONG/associações cujo registo não foi concedido . cessado após o término do prazo de validade ou cujo registro foi cancelado”, disse o Ministério.

Acrescentou que qualquer recebimento ou utilização de FC sem um registro FCRA válido é uma violação das disposições da Lei.

O Ministério afirmou que qualquer transação em contas FCRA/contas de utilização FCRA da ONG cujo certificado FCRA foi cancelado tenha cessado ou a sua validade tenha expirado equivaleria a uma violação da FCRA de 2010 e está sujeita a ação penal.