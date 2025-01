Governo. apoiará o setor imobiliário, diz Nadendla Manohar

A Ministra de Suprimentos Civis, Nadendla Manohar, na feira imobiliária organizada pela NAREDCO em Guntur no sábado. | Crédito da foto: T.VIJAYA KUMAR

Afirmando que o setor imobiliário em Andhra Pradesh sofreu muito durante o mandato do governo anterior do YSRCP, a Ministra de Suprimentos Civis, Nadendla Manohar, disse no sábado que o governo da NDA estenderia a cooperação total ao setor.

Dirigindo-se aqui aos meios de comunicação social na feira imobiliária de três dias organizada pela NAREDCO, o Sr. Manohar disse que o sector imobiliário tem contribuído para o desenvolvimento do estado e não deve ser negligenciado por razões políticas.

Disse que o governo aprecia a actividade da NAREDCO, que tem lutado pelo desenvolvimento do sector apesar de enfrentar inúmeros problemas. Ele disse que a actividade de construção ajudaria a promover o crescimento económico e a criar oportunidades de emprego.