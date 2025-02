Governo comprometido em eliminar o terrorismo de J&K: Amit Shah

A reunião de revisão de segurança do Ministro do Interior da União, Amit Shah, em Jammu e Cashmira em Nova Délhi em 4 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Ani

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025) ordenou que todas as agências de segurança intensificassem a luta contra o terrorismo em Jammu e Caxemira com o objetivo de alcançar “infiltração zero”.

Ao presidir duas reuniões de revisão de alto nível em tantos dias em Nova Délhi sobre a situação de segurança em Jammu e Caxemira Narendra Modi.

O ministro do Interior ordenou que todas as agências de segurança intensificassem a luta contra o terrorismo com o objetivo de “infiltração zero”, de acordo com uma declaração oficial.

“Nosso objetivo deve arrancar a existência de terroristas”, disse ele.

Shah disse que, sob a liderança do primeiro -ministro Narendra Modi, o governo está comprometido em eliminar o terrorismo de Jammu e Caxemira. “O financiamento terrorista da receita comercial narcótica deve ser retardado com prolongado e rigor”, disse ele.

O ministro do Interior revisou a situação de segurança de Jammu e Caxemira 2025). Isso foi pela primeira vez que o ministro do Interior teve discussões tão fortes sobre a situação de segurança em Jammu e Caxemira em dois dias consecutivos.

Aqueles que participaram das reuniões incluem Jammu e o tenente governador da Caxemira Uladra Dwivedi Dwneddi e outros exércitos altos, policiais e autoridades civis.

As reuniões foram realizadas após um ataque terrorista no distrito de Kulgam, no sul da Caxemira, no qual o ex -militar Manzoor Ahmad Wagay foi morto e sua esposa e sua sobrinha ficaram feridas.