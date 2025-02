Governo da Albânia: “Vamos seguir em frente”. Surgem oposições

Após o retorno de ontem à Itália, 43 migrantes que foram transportados para a Albânia e a garantia do governo, que continuarão documentação, continuarão controvérsia política.

“O contraste da imigração ilegal – disse um vice presa e Ministro das Relações Exteriores Antonio TajaniEntrevista com QN – Não posso parar. Devemos incentivar regularmente, mas devemos contrastar com ilegal. Estamos convencidos de que estamos certos e, portanto, continuamos.

“Somos confrontados com o primeiro -ministro e o governo -declara o vice -presidente do movimento de 5 estrelas Chiara Apndendino – com os ombros das paredes. Eles mentiram para esconder o que estavam admitindo agora após nossa pressão: libertaram e adiaram o voo estadual para nossa carga, um criminoso que torturou e matou pessoas por uma vontade política precisa. Giorgia Meloni admite que concluiu um contrato e está sob a chantagem de um estuprador de crianças: eu o ouvi há anos para falar sobre bloqueio naval, então o Phantom Letare Mattei jogou um bilhão de euros por centros na Albânia. Mas se suas políticas de migração que não funcionam, porque em janeiro tínhamos mais de 3.000 chegadas, estou em minhas mãos chantagear com um criminoso de que tenho muito medo. Há um tópico de segurança, porque é claro que eles são muito fracos como políticos e, acima de tudo, não são os anos que ele nos disse. ”

“Eu sempre pensei, desde o início – ele diz Calenda Carlo – que o “Modelo da Albânia” não poderia funcionar. Eles são para um controle muito rigoroso das fronteiras que concluem acordos com países como Tunísia, Níger ou Líbia. Não pode ser feito para montar uma estrutura como o Albaniano, porque eles sabem que haverá um número muito baixo de migrantes. Eles são dinheiro público jogado ao vento ”.

“Administração de políticas de migração – diz Ubaldo Pagano, representante do Partido Democrata Apuliano O fato de a noite passada estar presente em Bari ao pousar 43 migrantes – é uma coisa séria, mas o governo de Meloni só faz propaganda. As deportações são inventadas, que falham e perdem enormes recursos públicos. Estamos aqui para testemunhar esse fracasso de raios e assumir os seres humanos que jogaram desnecessariamente entre a Itália e a Albânia, talvez separados de suas famílias. Alguns deles viram sua vulnerabilidade reconhecida pelo tribunal e agora finalmente retornaram. Esta é uma vergonha nacional que condenamos fortemente. Outro fracasso do governo de Meloni – disse Lacarra -. Gastamos o dinheiro dos italianos sem nenhum resultado, por migrantes entre a Itália e a Albânia. Esses 43 pessoas pobres desembarcaram em nosso solo depois de passear pelas águas do Mediterrâneo. O fracasso deste governo agora é óbvio para todos. Além do bloco naval, além dos centros na Albânia: o problema é cada vez mais grave e não resolvido ”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA