Governo da União forçado a fornecer assistência financeira para deslizamentos de terra de Wayanad Land: Primeiro Ministro Pinarayi Vijayan

Pessoal do Exército durante a construção de uma ponte Bailey em Choraralmala em Wayanad como parte de uma operação de resgate após deslizamentos de terra causados ​​por fortes chuvas afetaram a região em 1º de agosto de 2024. Crédito da foto: – –

O primeiro -ministro de Kerala, Pinarayi Vijayan, disse que quando um estado como Kerala, que tem sido o número um em várias áreas e é uma parte orgulhosa da Índia, sofreu um desastre, o centro só concedeu um empréstimo para que ele pague -o e faça não dê a ele a assistência financeira que ele merece.

Vijayan disse que o governo da União é “forçado” a fornecer assistência financeira “, mas ainda não cumpriu essa obrigação”.

“Qual foi a nossa culpa? Não fazemos parte deste país? Não merecemos fazer parte disso? Ele perguntou, enquanto conversava em um evento em Kozhikode, e disse que a pressão deve ser exercida no centro para fornecer a assistência financeira necessária a Kerala para a reabilitação das vítimas de desastres de Wayanad.

No início do dia, o Ministro da Renda, K. Rajan, disse que o empréstimo de ₹ 529,50 milhões de rúpias sancionadas pelo governo da União pela reabilitação de Wayanad implica condições que eram “assustadoras” e uma “piada cruel”.

Rajan disse que as condições associadas ao empréstimo indicam que não há mudanças na posição do governo do governo em relação às vítimas de deslizamentos de terra em Wayanad e Kerala.

Indo para a mídia em Thrissur, Rajan disse que, em vez de fornecer assistência financeira incondicional merecida por Kerala, o Centro apenas concedeu um empréstimo com condições rigorosas, incluindo o uso de todo o valor antes de 31 de março.

“As condições que fazem parte do empréstimo susto. Dirigir o Estado a usar o valor total nos próximos 45 dias, antes de 31 de março, é uma piada cruel ”, disse o ministro.

Enquanto isso, conversando com um canal de televisão em Wayanad, algumas das pessoas afetadas pelo desastre disseram que ficaram decepcionadas com o desenvolvimento e disseram que o centro e o estado os estavam jogando como uma bola de uma quadra para outra.

“Tínhamos grande esperança quando o primeiro -ministro Narendra Modi chegou aqui e prometeu toda a ajuda para o trabalho de reabilitação. Mas apenas o governo da União concedeu um empréstimo ao Estado. Não temos escolha a não ser manter protestos e agitações ”, disseram eles.

Mais de 200 vidas foram perdidas em deslizamentos de terra que aniquilaram três aldeias no distrito de Wayanad em julho do ano passado.