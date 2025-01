Governo de Andhra Pradesh garantirá darshan sem complicações para os devotos no dia de Rathasaptami: Ministro da União Rammohan Naidu

Tendo como pano de fundo o incidente da debandada de Tirupati, o governo do estado está fazendo esforços especiais para evitar tais incidentes desagradáveis ​​​​durante a celebração do Rathasaptami, o maior festival do templo Arasavalli Sri Suryanarayana Swamy no distrito de Srikakulam.

Espera-se que mais de quatro lakh devotos tenham darshan do Deus Sol no templo Arasavalli no dia de Rathasaptami em 4 de fevereiro de 2025.

O Ministro da Aviação Civil da União, Kinjarapu Rammohan Naidu, tem realizado reuniões de revisão com altos funcionários para garantir um darshan sem complicações para os devotos este ano. Ele disse que todos os devotos podem receber o darshan este ano sem nenhum problema, pois o governo está tomando cuidado especial com o Rathasaptami, que será celebrado como um festival estadual este ano.

Segundo fontes, muitas pessoas influentes, incluindo policiais, têm usado indevidamente as filas VIP para garantir o darshan aos seus próprios familiares.

Com o fluxo contínuo de pessoas não autorizadas na fila VIP, os devotos que possuem ingressos válidos de ₹ 100 e ₹ 500 são forçados a esperar várias horas. Os devotos que ficam em filas gratuitas também são vítimas todos os anos. As situações de debandada prevalecem sempre, embora nos anos anteriores não tenha havido vítimas.

Os devotos também enfrentam problemas ao selecionar rotas congestionadas para sua partida. Não há facilidade para pegar sapatos e chappals, pois a distância entre a rota de entrada e saída é de quase dois quilômetros. Apenas filantropos servem pacotes de comida e água, já que o Departamento de Doações cuida pouco dos devotos. O Sr. Rammohan Naidu, que percebeu esses problemas, orientou os funcionários a garantir que os devotos não fossem incomodados.

O presidente de Andhra Pradesh Sadhu Parishad, Swami Srinivasananda, pediu ao governo que recebesse o apoio de voluntários da Cruz Vermelha Indiana, do Corpo Nacional de Cadetes (NCC) e de outras organizações para garantir a disciplina nas filas. “As autoridades estão forçando todos a caminhar de Indira Vignan Bhavan até o templo. Também deve operar veículos para devotos regulares, embora alguns veículos sejam mantidos para pacientes e pessoas com deficiência física. “Muitas pessoas de meia idade tiveram problemas para caminhar quase 2 quilômetros”, acrescentou.