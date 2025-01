Governo de Kerala declarará ‘mortos’ pessoas desaparecidas em deslizamentos de terra em Wayanad

De acordo com uma ordem do governo de Kerala, serão formados comitês locais, distritais e estaduais para examinar a lista de pessoas desaparecidas. | Crédito da foto: THULASI KAKKAT

O governo de Kerala decidiu declarar “falecidas” as pessoas que desapareceram nos devastadores deslizamentos de terra em Wayanad em 2024, o que ajudará a compensar as suas famílias.

A decisão é um grande alívio para os familiares das pessoas que foram dadas como desaparecidas no desastre.

De acordo com portaria governamental emitida nesta terça-feira (14 de janeiro de 2025), serão formados comitês locais, distritais e estaduais, incluindo funcionários da Receita Federal, para examinar a lista de pessoas desaparecidas.

Preparar painel de lista

O comité a nível local inclui o secretário panchayat, o oficial da aldeia e o oficial da esquadra das respectivas esquadras de polícia. O comité irá preparar uma lista de pessoas desaparecidas e submetê-la à Autoridade Distrital de Gestão de Desastres (DDMA) para análise.

O DDMA examinará a lista e a enviará ao comitê estadual com sugestões. O comitê estadual, composto pelo Secretário-Chefe Adicional (Home) e pelos Secretários Principais de Receita e departamentos de Governo Autônomo Local, examinará a lista e a enviará ao governo, disse a ordem.

Posteriormente, o governo emitirá uma ordem declarando-os mortos e concedendo ex gratia aos seus familiares próximos.

A ordem orienta o comitê em nível local a examinar de perto os FIRs apresentados em relação às pessoas desaparecidas nas respectivas delegacias de polícia.

O tahsildar ou magistrado subdivisional deverá realizar um inquérito detalhado sobre a pessoa desaparecida e as conclusões serão publicadas no site oficial e no diário oficial.

Será concedido prazo de 30 dias para apresentação de impugnações, após o qual será publicada a lista de desaparecidos e emitidas certidões de óbito aos familiares imediatos, conforme despacho.