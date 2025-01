Governo de Maharashtra. Conduz inquérito sobre mortes maternas em Palghar

Após duas mortes maternas e uma neonatal num mês, o Governo de Maharashtra e o Departamento de Saúde Pública apelaram na sexta-feira a um inquérito de alto nível no distrito de Palghar, em Maharashtra, para avaliar a qualidade dos serviços de saúde e o acesso aos serviços médicos no país. distrito dominado por tribos.

Em 31 de dezembro de 2024, Kunta Vaibhav Padvale, 31, morreu durante o trabalho de parto. Padvale, da aldeia de Galtare, em Vikramgad Taluka, no distrito de Palghar, chegou pontualmente a um Centro de Saúde Primário (APS) às 14h do dia 31 de dezembro de 2024. Ela foi então encaminhada para o Hospital Rural de Vikramgad em Tambdipada.

Às quatro da tarde chegou ao hospital rural onde o médico de plantão a examinou e percebeu que o tamanho do seu útero estava maior que o normal. O médico ligou para o ginecologista do hospital subdistrital de Jawhar para informá-lo sobre a condição da Sra. Padvale. Ela foi então transferida para o hospital subdistrital de Jawhar, a cerca de 30 quilômetros de distância.

O cirurgião civil do distrito de Palghar, Dr. Ramdas Marada, disse: “Às 23h15 ela entrou em trabalho de parto ativo, mas às 23h55 ela parecia exausta e não conseguia mais empurrar o bebê. Ele teve epilepsia, seu corpo ficou rígido e ele desmaiou. Os médicos fizeram-lhe uma massagem cardíaca, mas o seu coração e o fluxo sanguíneo pararam. “Os médicos usaram uma pinça para salvar o bebê, mas naqueles 10 minutos cruciais, o bebê morreu”.

O relatório post mortem reservou a causa da morte por enquanto, já que a equipe de médicos enviou amostras de tecidos e células do coração e dos pulmões para análise química para examinar o relatório histopatológico.

Um alto funcionário de saúde que examinou a autópsia da paciente disse que ela foi detectada com infecção por hepatite B (HBV) três meses após o início da gravidez.

“Outra complicação que ele teve foi polidrâmnio grave, que foi revelado em seu último laudo de ultrassom. Esta condição ocorre durante a gravidez, quando há muito líquido amniótico ao redor do feto em desenvolvimento. Também é conhecido como hidrâmnio ou distúrbio do líquido amniótico e pode ocorrer em qualquer momento da gravidez, mas é mais comum no segundo e terceiro trimestre e quanto mais cedo ocorrer e quanto mais líquido houver, maior o risco de complicações. Quando uma mulher grávida apresenta essa condição, a embolia do líquido amniótico durante o trabalho de parto pode entrar nos pulmões e causar complicações que levam à possibilidade de morte. É uma complicação rara, mas com risco de vida, que pode ocorrer durante o trabalho de parto e parto. A contagem normal de líquido amniótico é de 10 a 15 cm, mas no caso da Sra. Padvale a contagem foi de 33 cm”, disse o médico.

Esta é a segunda morte materna em um único mês. Em 26 de dezembro de 2024, outra mulher morreu devido a complicações médicas. O Governo de Maharashtra e o Departamento de Saúde Pública apelaram na sexta-feira a um inquérito de alto nível para avaliar o sistema de saúde em áreas remotas do distrito.

Dr. Marada disse que o departamento de saúde precisa urgentemente de mão de obra na região. Existem 91 cargos sancionados para médicos do MBBS, mas apenas 33 lugares estão preenchidos e há 31 lugares sancionados para médicos especialistas, como ginecologistas, pediatras e anestésicos, para os quais apenas 13 lugares são preenchidos.

Para preencher a vaga em áreas remotas, o Dr. Marada disse: “Por enquanto decidimos delegar o pessoal médico disponível numa base rotativa para cada área remota. Queremos que o governo do Estado nos ajude a preencher essas vagas para que possamos atender os pacientes em tempo hábil. “Recrutar pessoal médico é um desafio porque normalmente o pessoal de saúde não prefere trabalhar em regiões remotas, mas em cidades metropolitanas.”