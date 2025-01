Governo de Revanth Reddy. não contém ataques a minorias, pois tem raízes RSS: Kavitha

HYDERABAD

Bharat Rashtra Samithi (BRS) MLC K. Kavitha observou que o ministro-chefe A. Revanth Reddy tem suas raízes políticas no Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), a base ideológica do Partido Bharatiya Janata (BJP), e é por isso que é discriminar as minorias.

Falando aos repórteres em Nizamabad no domingo, ele disse que a violência contra as minorias aumentou em Telangana desde que o ministro-chefe, que também detém a pasta do Interior, estava “agindo como um espectador mudo”. Reddy tinha até esquecido as promessas feitas pelo Congresso e pela família Gandhi às minorias antes das eleições, pois as estava “negligenciando completamente”.

Exigindo a implementação imediata da declaração minoritária feita pelo partido do Congresso antes das eleições, o antigo deputado disse que Rahul Gandhi tinha falado longamente sobre democracia, mas os activistas do seu partido estavam a causar estragos nos escritórios do BRS em Telangana. Ele tentou descobrir se sua estratégia era recorrer à violência e a ataques físicos contra rivais políticos.

Ao recorrer a um ataque ao escritório do BRS em Bhuvanagiri, o Congresso expôs a sua hipocrisia, enquanto Gandhi pregava sobre a Constituição, por um lado, e as fileiras do seu partido praticavam vandalismo, por outro. A família Gandhi era uma espectadora muda dos crescentes ataques às minorias.

Ele ressaltou que o governo de Revanth Reddy nem sequer gastou 25% da dotação orçamental, pois só poderia gastar 700 milhões de rupias de uma dotação de 3.000 milhões de rupias. Ele também não cumpriu a promessa de 10 gramas de ouro junto com a ajuda de ‘Shaadi Mubarak’.