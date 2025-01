Governo de Tamil Nadu. declara 17 de janeiro feriado

O ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, anunciou no sábado (4 de janeiro de 2025) que 17 de janeiro de 2025 será feriado para repartições governamentais, empresas do setor público, escolas e universidades do estado.

Em nota de imprensa, disse que a festa de Pongal cai no dia 15 de janeiro e será seguida de feriados nos dias 16, 18 e 19 de janeiro. “Como muitos funcionários públicos e estudantes irão aos seus locais de origem para celebrar Pongal, não houve nenhum pedido para declarar o dia 17 de janeiro também como feriado. O governo considerou o pedido e declarou feriado o dia 17 de janeiro”, disse ele.