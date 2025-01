Governo dissolve unidade de segurança do Parlamento da CRPF e funde-a com unidade VIP

Imagem de arquivo do pessoal da CRPF no Complexo do Parlamento em Nova Delhi | Crédito da foto: Shiv Kumar Pushpakar.

Uma unidade especial da CRPF que foi retirada da segurança do Parlamento no ano passado foi finalmente dissolvida e fundida com a ala de segurança VIP da força, que recentemente recebeu um novo batalhão composto por mais de 1.000 pessoas, disseram fontes oficiais na quarta-feira.

O Ministério da Administração Interna (MHA) emitiu despacho na terça-feira (15 de janeiro de 2025) “alterando a nomenclatura” de cerca de 1.400 funcionários do Grupo de Dever Parlamentar (PDG) para o Grupo de Segurança VIP (VSG) do CRPF.

Isto ocorreu depois que o ministério ordenou no início deste mês a transferência do 190º batalhão da força, localizado no distrito de Chatra, em Jharkhand, para a unidade de segurança VIP da força.

O batalhão, com uma força de mais de 1.000 homens, foi destacado para realizar operações anti-Naxal em Jharkhand.

A ala de segurança VIP do Grupo Central de Polícia da Reserva (CRPF) está actualmente a fornecer protecção a mais de 200 pessoas, incluindo o Ministro do Interior da União, Amit Shah, e a família Gandhi do Congresso, composta por Sonia Gandhi, Rahul Gandhi e Priyanka Gandhi Vadra, entre outros.

“A tarefa da ala de segurança VIP está se expandindo a cada dia. Com um novo batalhão e o PDG, sua força aumentou para mais de 8.000 pessoas”, disse um oficial sênior da CRPF. PTI.

O PDG foi afastado do Parlamento em maio do ano passado, após a transferência do cargo para o CISF. Ele estava informalmente ligado à ala de segurança VIP desde a sua demissão do Parlamento, mas o seu pessoal será utilizado para a protecção de dignitários de alto risco na sequência da ordem formal recebida na terça-feira.

“A força cumpriu o seu dever com absoluta dedicação e sem qualquer erro no Parlamento, mas ainda assim suportou o peso da grande violação de segurança ocorrida em 2023. Foi uma saída infeliz para a CRPF deste icónico teatro de operações”, disse um sénior. oficial. disse o oficial do PDG.

Em 13 de dezembro de 2023, aniversário do ataque terrorista ao Parlamento de 2001, duas pessoas saltaram da galeria pública para a câmara de Lok Sabha durante a Zero Hora, soltando fumaça amarela de vasilhas e gritando slogans antes de serem dominadas pelos parlamentares.