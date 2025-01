Governo do Congresso. Deve se desculpar com as pessoas e parar de fumar, diz o BJP MP

Presidente do BJP OBC e deputado K Laxman. | Crédito da foto: foto do arquivo

O BJP exigiu que o governo do Congresso se desculpasse à cidade de Telangana, pois tem “novas desculpas” como más condições financeiras para não implementar as garantias prometidas a diferentes seções de pessoas antes das eleições.

“O governo jogou suas mãos e os líderes governantes do partido, incluindo seu próprio MLA, expressam abertamente a impotência para basear os esquemas prometidos de bem -estar devido a um tesouro vazio. O primeiro -ministro A. Revanth Reddy não percebeu a situação fiscal quando eles fizeram as garantias? ”, Perguntou o vice de Rajya Sabha K. Laxman na quinta -feira.

Em uma entrevista coletiva realizada no escritório do partido estadual, o líder do BJP acusou os líderes do Congresso de “pesquisar” razões para não ser capazes de cumprir as promessas, apesar de prometer fazer o mesmo dentro de 100 dias após o poder. “Agora é mais de um ano e as pessoas estão prontas para ensinar uma lição ao regime. Continuaremos questionando o governo ”, disse ele.

O Sr. Laxman, também presidente nacional da OBC, acusou o governo do Congresso de nem ter um plano adequado para implementar vários esquemas ou uma visão para o futuro. Ele nem tem fundos para pagar os benefícios de aposentadoria aos funcionários, mesmo quando dezenas de estudantes continuam aguardando o reembolso da taxa para começar, acrescentou.

Em uma reunião de imprensa separada, o líder da legislatura. O governo deve esclarecer como pretendia identificar os beneficiários, incluindo a emissão de novos cartões de ração ou conceder as novas casas. Não estava correto atribuir uma fração de casas em cada distrito quando milhares de pedidos foram enviados, acrescentou.