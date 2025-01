Governo do Estado. Notificação do centro primordial sobre a autorização do laboratório para provar o biopesticida: o Tribunal Superior de Karnataka

O governo do estado não pode notificar um laboratório para avaliar amostras de biopesticidas cancelando uma notificação emitida pelo governo central sob a lei de inseticidas, 1968, autorizando um laboratório específico para provar biopesticidas, disse que o Tribunal Superior de Karnataka quando anulou um caso registrado contra um comerciante baseado em que Os resultados dos testes realizados em um laboratório não autorizado pelo centro.

A jurisdição para avaliar biopesticidas cai no Instituto Nacional de Plantas em gestão da saúde (NIPHM), Hyderabad, em termos da notificação emitida pelo centro e, portanto, as amostras enviadas para um laboratório, que não é o NIPHM, ele Vougou todo o procedimento iniciado contra o comerciante por supostas violações, informou o tribunal.

O juiz M. Nagaprasanna aprovou a ordem enquanto permitia os pedidos apresentados pela BS Suresh Babu, proprietária dos comerciantes de Karnataka, envolvidos no negócio de venda e distribuição de inseticidas, sementes de vegetais e equipamentos relacionados à agricultura, na cidade de Hoskote, BEGUALURU.

O peticionário questionou os procedimentos criminais iniciados com base na denúncia apresentada pelo inseticida do inspetor e pelo diretor agrícola em função do resultado de amostras de biopesticidas coletadas em sua loja em 2021 e testadas em um laboratório em Bengaluru que foram autorizadas pelo estado do governo . . Os resultados do teste de biopesticidas encontraram resíduos de certos produtos químicos em violação das normas, o que levou ao preenchimento do caso criminal.

O tribunal disse que a demonstração das amostras agora no laboratório autorizada não pode ser ordenada, uma vez que as amostras já perderam sua eficácia. Ele ordenou que o governo do estado enviasse biopesticidas apenas ao laboratório em Hyderabad, de acordo com a lei.