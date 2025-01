Governo do Tennessee. pare de plantar árvores exóticas de Conocarpus

O governo de Tamil Nadu emitiu um novo comunicado para restringir a plantação e venda da espécie de árvore exótica Conocarpus, amplamente utilizada em paisagismo urbano e espaços públicos.

Conocarpus, conhecido por seu rápido crescimento e folhagem perene, tem sido uma escolha popular em iniciativas de ecologização ao longo de rodovias, canteiros centrais de rodovias e jardins públicos. A capacidade da árvore de prosperar em uma variedade de solos e condições climáticas a torna uma espécie ornamental ideal para o desenvolvimento urbano. No entanto, as preocupações sobre o seu impacto na saúde pública e no ambiente levaram o governo a reconsiderar a sua utilização.

Uma ordem governamental recente emitida por P. Senthil Kumar, Secretário Principal dos Departamentos de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Florestas, ao Conservador Chefe de Florestas em Chennai, apontou os riscos potenciais para a saúde da árvore, especialmente seu pólen, que pode desencadear problemas respiratórios, como alergias, asma e sintomas de resfriado comum.

Durante a época de floração, a árvore libera grandes quantidades de pólen, que pode se espalhar pelas áreas vizinhas e afetar as pessoas que vivem e trabalham nas proximidades. Segundo o GO, foram notificados inúmeros casos de doenças relacionadas ao pólen.

Em resposta a estas preocupações, o governo estadual decidiu interromper a plantação de árvores Conocarpus em áreas florestais, propriedades governamentais e áreas próximas de habitação humana, incluindo hotéis, resorts e instituições educacionais.

O governo também iniciou um programa abrangente de substituição, instruindo os órgãos locais e departamentos governamentais a removerem as árvores Conocarpus existentes de espaços públicos, parques e estradas, substituindo-as por espécies de árvores nativas. Os Comités Distritais Verdes, que supervisionam as iniciativas ambientais a nível distrital, receberam autoridade para emitir licenças gerais para facilitar o processo de remoção e substituição.

Além disso, o governo está oferecendo mudas nativas gratuitas para indivíduos, instituições e organizações privadas que desejam substituir o Conocarpus por espécies locais. Os cidadãos podem entrar em contato com o Departamento Florestal ou com a Missão Verde Tamil Nadu para obter ajuda por meio de um número gratuito dedicado ou por meio do aplicativo móvel “GTM Plant a Tree”.