Governo empenhado em garantir o desenvolvimento industrial em Vijayapura, diz ministro

O governo estadual está comprometido com o desenvolvimento de indústrias no distrito de Vijayapura, disse o ministro das indústrias pesadas e médias, MB Patil, em Vijayapura no domingo (26 de janeiro de 2025).

“Já é conhecido como distrito de agricultura e horticultura. Vamos trabalhar para transformá-lo em um distrito industrial”, afirmou. Ele falava durante as comemorações do Dia da República.

Disse que estão em curso planos para transformar o distrito num pólo industrial com seis sectores, nomeadamente, equipamentos para o sector energético, máquinas e equipamentos, produtos minerais não metálicos, produtos agrícolas e agrícolas, nutracêuticos, produtos medicinais e botânicos, ligas e metais especiais e metais. produtos.

“Serão tomadas medidas para estabelecer um cluster industrial na aldeia de Mulwad, sob Kiadb”, disse o ministro.

“O foco será na captação de energia eólica e solar no distrito de Vijayapura. A este respeito, a unidade de energia eólica Sugyan decidiu iniciar uma unidade com capacidade de 5.000 MW em nosso distrito, para a qual serão fornecidos 100 acres de terra. Da mesma forma, a Renaissance Company estabelecerá uma unidade de fabricação de componentes de painéis solares no distrito de Vijayapura com um investimento de Rs. 6.000 milhões. Isso atingirá o patamar de 20 mil MW nos próximos dias, o que criará no máximo 3 mil empregos”, afirmou.

“O histórico lago Mamadapura será convertido em um destino atraente a um custo de ₹ 1 crore no âmbito da iniciativa CSR. Além disso, o parque biológico aqui tem o nome de Pujya Sri Siddeshwara Swamiji. O trabalho de desenvolvimento do Lago Butanal, Begum Talab, Golagumbaj, Ibrahim Roja, Lago Kumatagi, Palácio de Verão e Área Florestal Karada Dodda em Vijayapura Mahanagara Palike como belos destinos turísticos e indústrias médias e subsídios de RSE”, disse.

Desde abril de 2023, o estado recebeu investimentos no valor de ₹ 1,15 lakh crore de empresas de prestígio como Foxconn, Jindal, Toyota, Air India e outras. Este investimento ocorre nas áreas de fabricação de peças para iPhone, energia eólica, fabricação de automóveis e reparo e manutenção de aeronaves, etc.

“Está planejado gastar 20 milhões de rupias dos 25 milhões de rupias alocados no âmbito do esquema AMRUTHA-2.0 administrado conjuntamente pelos governos central e estadual para realizar as obras de restauração e embelezamento dos lagos Begum Talab e Bhutanala e realizar trabalhos de desenvolvimento de 10 parques na cidade de Vijayapura com uma quantia de ₹5 crore”, acrescentou.

“Babaleshwar e Tikota Taluks foram selecionados como Modelo Taluks e em colaboração com unidades de RSC, a renovação de edifícios escolares, construção e instalação de classes inteligentes estão sendo realizadas e está planejado expandir isso para alguns lugares do distrito nos próximos dias “, disse o ministro.

Uma unidade de cirurgia oftalmológica com 10 leitos, unidade de oxigênio médico líquido, laboratório IPHL, lavanderia e necrotério foram iniciadas nas instalações do hospital distrital, e está prevista a construção de um prédio de hospital materno-infantil com 50 leitos e leitos cívicos. serviços”, disse ele.

“O trabalho no estádio Taluk começou em 10 acres na vila de Bidarkundi, perto de Muddebihal, ao custo de ₹ 2 crore. A obra do velódromo de ciclismo que está sendo construído a um custo de ₹ 735 lacs em um local de 8 acres de 10-Gunta na vila de Butanala está 96% concluída. Da mesma forma, um relatório de planejamento detalhado foi preparado e submetido para aprovação a um custo estimado de ₹ 223 lacs para fornecer um anfiteatro, paisagismo, praça de alimentação e outras instalações em Anand Mahal e arredores”, acrescentou.