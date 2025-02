Governo explorando todas as maneiras de criar riqueza a partir de resíduos: CM Chandrababu Naidu

Primeiro -ministro N. Chandrababu Naidu, depois de inaugurar o centro de reciclagem de materiais em Dubaugunta no distrito de Nelore em 15 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Acordo especial

O governo do estado está explorando todas as maneiras de criar riqueza a partir de resíduos, disse ele no sábado (15 de fevereiro de 2025).

Indo a uma reunião no programa ‘Swarnandhra – Swacchandhra’ organizado em Kandukur, no distrito de Nelore no sábado (15 de fevereiro de 2025), CM Naidu elogiou os serviços das ONGs que trabalham para alcançar a economia circular.

“Meu objetivo é alcançar a pobreza zero no estado. O governo precisa criar riqueza e gerar renda para oferecer esquemas de trabalho de mais bem e desenvolvimento. Nos últimos cinco anos, não houve renda, mas as dívidas se acumularam. Agora, estamos mobilizando dívidas para limpar as anteriores. Este é um problema temporário, e nós o superamos ”, disse CM Naidu.

Destacando a importância da limpeza, ele aconselhou as pessoas a manter a higiene pessoal e manter suas casas, locais de trabalho e arredores limpos.

“Passe todo terceiro sábado para alcançar Swachh Andhra Pradesh”, disse ele, e aconselhou Sarpannches a trabalhar para os povos limpos. Ele disse que o governo selecionaria o melhor sarpanch anualmente para incentivá -los.

Na ocasião, o CM Naidu fez com que todos se comprometessem a manter o ambiente limpo e passar algum tempo todos os dias. Ele disse que a agricultura orgânica/natural e a jardinagem do terraço eram a necessidade do tempo de ficar longe de pesticidas em alimentos que poderiam levar ao câncer. Ele também enfatizou a necessidade de aumentar a conscientização sobre a segregação de resíduos úmidos e secos.

“Após a segregação, o esterco pode ser preparado a partir de resíduos úmidos, em vez de eliminá -lo em drenos ou canais. Hoje, lançamos uma iniciativa histórica. O Centro de Instalações de Reciclagem de Material (MRFC) em Dubagunta com capacidade de 25 toneladas por dia será garantido, será reciclado e reciclado. Isso evitará o acúmulo de resíduos em toda a região ”, afirmou.

O primeiro -ministro enfatizou ainda mais os outros conceitos de desperdício em riqueza. “Não apenas garrafas de papel e plástico. Resíduos eletrônicos, como laptops antigos, telefones celulares e carregadeiras, devem reciclar. Os restos de construção podem ser reutilizados para construir novas casas. Devemos usar as mais recentes tecnologias para adotar esses conceitos ”, acrescentou.