O governo de Himachal atribuiu aproximadamente ₹ 1800 milhões de rúpias para substituir máquinas obsoletas e equipamentos médicos, alguns dos quais estão em uso há 30 a 40 anos em hospitais do governo, informou um comunicado oficial na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025).

Estudos indicam que o diagnóstico tardio pode aumentar os custos médicos em US $ 30 a 50 para um paciente.

Levando em consideração os desafios que os pacientes enfrentam devido a antigas equipes médicas, o primeiro -ministro Sukhviver Singh Sukhu direcionou a substituição de máquinas obsoletas, segundo o comunicado.

De acordo com dados do Departamento de Saúde, 9,5 lakh de pacientes viajam para fora de Himachal Pradesh anualmente para receber tratamento, resultando em uma perda econômica de ₹ 1350 milhões de rúpias para o produto interno bruto (PIB) do estado.

“Focando em quatro pontos -chave, o Departamento de Saúde preparou um relatório do projeto para oferecer serviços de saúde mundiais de classe nas instituições de saúde do governo. A cirurgia robótica será introduzida em todas as universidades médicas, juntamente com as equipes de Radiologia e Laboratório Avant -garde ”, disse um porta -voz do governo do estado.

“Cada universidade médica estará equipada com máquinas de ressonância magnética de 3 Tesla, máquinas de tomografia computadorizada alta de 256 liquidações, máquinas de varredura para animais de estimação e outras ferramentas de diagnóstico avançadas para garantir a detecção oportuna de doenças e um tratamento preciso dos pacientes. Além disso, os cinemas de operações modulares serão estabelecidas nessas instituições ”, afirmou.

“Um centro de atendimento ao câncer de 150 leitos em Hamirpur será estabelecido, que oferece instalações de tratamento avançadas, como radioterapia e medicina nuclear”, acrescentou.

Os serviços de assistência médica serão expandidos em 69 instituições de saúde do governo, incluindo hospitais zonais, regionais e distritais, bem como nos Centros de Saúde Comunitária (CHC).

Além disso, serão feitos esforços para digitalizar as instituições de saúde do governo para melhorar o atendimento ao paciente.