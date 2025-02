Governo. Incentive os empreendedores sob o modelo de PPP a desenvolver turismo: ministro da AP

O ministro do Turismo Kandula Durgesh, fundador e presidente da Volksy Technologies, Murali Bukkapatnam, e o Westin College K. Durga Prasad Diretor no evento de café e conversa em um hotel em Vijayawada na quinta -feira. | Crédito da foto: GN Rao

O governo está incentivando os parceiros privados sob o modelo público-privado do casal para o objetivo comum de desenvolver o setor de turismo em Andhra Pradesh, disse o ministro do Turismo e Cinematografia Kandula Durgesh.

Participando como o principal convidado do evento de café e conversa organizado pelo Westin College em um hotel em Vijayawada na quinta -feira, o ministro e fundador e presidente da Volksy Technologies, Murali Bukkapatnam, respondeu às perguntas de vários estudantes.

Em uma de suas respostas, o ministro disse que o governo está se concentrando no desenvolvimento de todos os aspectos do turismo, incluindo turismo ecológico, turismo de aventura, turismo religioso e turismo cultural.

“O estado tem um imenso potencial para se tornar um centro turístico. Ele é abençoado com uma linha costeira, locais históricos, centros religiosos. Seja Konaseema ou Tipati, cada lugar tem algo a oferecer para um turista. Infelizmente, porém, seu potencial permaneceu sem explorar “, disse o ministro, acrescentando que o governo forneceria incentivos de capital, abriria um único sistema de janelas para empreendedores no setor de turismo para acelerar o processo de aprovação.

O governo também está planejando uma reunião com os produtores de cinema para discutir maneiras de estabelecer estudos e dublagem nos cinemas no estado, disse ele.

O Sr. Murali Bukkapatnam, que foi escolhido pelos empreendedores do Indo Global (TIE) como presidente de seu conselho de administração global até 2025, falou sobre suas lutas, contratempos e sucessos. Ele incentivou os alunos, mais de 400, a trabalhar duro, a pensar de forma criativa. Ele compartilhou idéias sobre o que é necessário para ser um bom empreendedor.

O diretor do Westin College, K. Durga Prasad, diretor P. Chandrasekhar, membros do corpo docente, empresários e estudantes estavam presentes no evento.