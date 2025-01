Governo israelense aprova acordo com Gaza

O governo israelense aprovou um acordo com o Hamas sobre o cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns, assinado na noite de quinta para sexta-feira em Doha. O acordo entrará em vigor no domingo, 19 de janeiro. O anúncio foi feito pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Um longo dia de negociações e reuniões exaustivas durou até tarde da noite, quando o governo israelita foi chamado a aprovar o acordo de cessar-fogo de Gaza assinado em Doha, na noite de quinta para sexta-feira, por Israel e pelo Hamas no Conselho de Ministros do Rio. e a libertação dos reféns. O gabinete de segurança já havia decidido afirmativamente, os únicos votos contra foram os dois ministros de ultradireita Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, bem como David Amsalem do Likud, o partido do primeiro-ministro.

Entretanto, a unidade de reféns do governo já notificou as famílias afectadas de que os seus entes queridos estão entre os 33 raptados que deverão ser libertados na primeira fase de um acordo de trégua de 42 dias, que começa às 16h00, hora local, de domingo. (15h00 em Itália), depois de um cessar-fogo ter sido iniciado às 12h15 (11h15). A lista inclui mulheres, crianças, idosos e enfermos: todos os nomes foram publicados. No entanto, o Hamas não disse a Israel quantos dos 33 ainda estão vivos, embora se estime que a maior parte do grupo esteja.

De acordo com o acordo, Jerusalém receberá um relatório completo sobre a situação de todas as pessoas da lista sete dias após o início do cessar-fogo. A ordem de liberação ainda não é conhecida. A identidade daqueles que retornarão deverá ser fornecida 24 horas antes de qualquer liberação. No sábado, o Hamas anunciará os nomes dos três primeiros reféns que regressarão a casa. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse durante uma reunião de gabinete que Israel “recebeu garantias inequívocas de ambos os presidentes dos EUA, Joe Biden e Donald Trump, de que se as negociações sobre a segunda fase do acordo falharem e o Hamas não aceitar as exigências de segurança, as IDF retornarão a intensos combates em Gaza com o apoio dos Estados Unidos.” Um aviso e ao mesmo tempo uma garantia para a ultradireita que se opõe fortemente ao acordo.

O ministro da Defesa, Israel Katz, também interveio para ajudar Bibi, num jogo essencialmente decidido, mas com um caminho acidentado, uma decisão que suscitou protestos ferozes do Shin Bet: a rescisão de todas as ordens de detenção administrativa contra colonos israelitas. à “libertação planeada de terroristas na Cisjordânia” como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza. Conforme anunciou o gabinete do ministro, explicando que a intenção da decisão é “enviar uma mensagem clara de apoio e encorajamento ao projecto de colonato, que está na linha da frente na luta contra o terrorismo palestiniano. É melhor que as famílias dos Os colonos judeus são mais felizes do que os terroristas libertados”. Em suma, o acordo foi feito, mas sem descurar as reivindicações dos partidos religiosos e de direita.

Mas tudo isto não foi suficiente para convencer Ben Gvir, que antes da votação lançou um apelo final aos ministros para que votassem contra o acordo com o Hamas, dizendo estar “aterrorizado” com a libertação de prisioneiros palestinos em troca de reféns: “Todo mundo conhece estes os terroristas tentarão matar novamente.” Mas ele tranquiliza seu amigo Bibi: “Eu amo Netanyahu. Não derrubaremos este governo e iremos apoiá-lo de fora”.

Enquanto isso, uma cópia do acordo vazada para a mídia israelense mostra que, em troca da libertação dos 33 sequestrados na primeira fase do plano, mais de 1.700 prisioneiros palestinos serão libertados: 700 terroristas, 250-300 dos quais cumprem penas de prisão perpétua. . ; 1.000 habitantes de Gaza capturados desde 8 de outubro durante combates na Faixa; e 47 prisioneiros presos novamente após terem sido libertados em uma troca com o soldado Gilad Shalit (preso por 5 anos e meio em Gaza) em 2011. Após a reunião de gabinete, o Ministério da Justiça divulgou uma lista de prisioneiros palestinos que deverão ser libertados no primeiro turno no domingo. às 16h: são 95, a maioria mulheres, e apenas uma, menor de 18 anos, condenada por homicídio. A deputada e deputada palestina Khalida Jarrar também faz parte da lista.

Todos foram presos em 2020.

Além dos 33 que serão libertados na primeira fase, outros 65 reféns ainda estão em Gaza, incluindo os corpos de pelo menos 36 mortos confirmados pelas FDI. Durante a primeira fase, as partes negociarão a segunda, que envolveria a libertação de todos os restantes raptados em troca do fim da guerra e de um acordo sobre o futuro e a reconstrução de Gaza.

O presidente da Autoridade Palestina, Abu Mazen, disse que assim que o acordo for implementado, “a AP assumirá total responsabilidade na Faixa de Gaza. A Autoridade Palestina completou todos os preparativos e as equipes de segurança estão totalmente preparadas para realizar qualquer tarefa”. Até agora, Netanyahu sempre se recusou a considerar esta opção, apesar da pressão dos EUA, e sem apresentar alternativas. Na verdade, ele insistiu fortemente que as FDI permanecessem no Corredor de Filadélfia, entre o Egipto e a Faixa, pelo menos até ao 50º dia do acordo.

Então veremos.

Reprodução reservada © Copyright ANSA