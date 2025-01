Governo lança dois vistos de categoria especial para estudantes internacionais

A Índia lançou dois vistos de categoria especial para estudantes internacionais que desejam cursar estudos superiores em instituições acadêmicas do país.

O Home Office introduziu os vistos ‘e-student-vis’ e ‘e-student-x’ e todos os requerentes terão que usar o visto Portal ‘Estudo na Índia’ (SII) lançado pelo governo, disseram autoridades.

O visto e-student-x pode ser aproveitado por estudantes estrangeiros elegíveis cadastrados no portal SII, enquanto o visto e-student-x é oferecido aos dependentes dos titulares do visto e-student, afirmaram.

O portal SII facilita o processo de admissão para estudantes internacionais que desejam fazer cursos de curta ou longa duração na Índia.

Os alunos precisarão solicitar um visto separado no portal. mas a autenticidade do seu pedido será verificada pelo ID do SII.

Portanto, é obrigatório que os estudantes solicitem admissão em instituições de ensino superior na Índia através do site do SII, disseram as autoridades.

Os alunos podem solicitar o visto após receberem uma carta de oferta de admissão de qualquer um dos institutos parceiros do SII.

O visto de estudante eletrônico será concedido a estrangeiros que obtenham admissão para estudar na Índia e que desejem prosseguir tais estudos, regulares, em período integral, graduação, pós-graduação, doutorado e outros programas formais em instituições de ensino. devidamente reconhecido pelo órgão estatutário e regulador da Índia, disseram as autoridades.

Os vistos de estudante são emitidos por até cinco anos, dependendo da duração do curso. Eles também podem ser expandidos na Índia.

Além disso, aqueles que possuem vistos eletrônicos de estudante válidos podem entrar na Índia a partir de qualquer porto ou posto de controle de imigração que desejarem, disseram as autoridades.

O SII é um projeto emblemático do Ministério da Educação que acolhe estudantes internacionais que procuram o ensino superior através dos seus mais de 600 institutos parceiros que oferecem mais de 8.000 cursos diversos em disciplinas como engenharia e tecnologia, gestão, agricultura, ciências, artes e humanidades, línguas . estudos, comércio, direito, ciências paramédicas abrangendo farmácia, enfermagem e cursos especializados selecionados, como estudos budistas, ioga, etc.

Além disso, estão disponíveis em diversos níveis, desde graduação (bacharelado), pós-graduação (mestrado), doutorado (PhD) e cursos baseados em certificação.

Devido à disponibilidade de diversas opções (em cursos), os alunos têm a flexibilidade de escolher o curso de seu interesse e estudar nos principais institutos da Índia.

Além disso, o processo de adesão ao SII é relativamente simples e pode ser feito através da submissão de candidaturas online, admissão nos programas escolhidos pelos alunos e posterior processamento dos pedidos de admissão, afirmaram os responsáveis.

Os alunos podem começar imediatamente, completando a primeira etapa da inscrição, ou seja, registrar-se, clicando na guia “Cadastre-se agora”.

Os alunos devem preencher detalhes simples como nome, país, data de nascimento, número de celular e e-mail.

Todo aluno que deseja concluir o ensino superior na Índia e se inscrever para estudar na Índia deve ter sua carteira de estudante SII exclusiva, pois essa carteira é a que o ajudará a acessar seu painel, acompanhar o andamento das inscrições para cursos e universidades, visto / visto eletrônico. e outros processos de ensino superior na Índia.

Nenhuma carteira de estudante do SII significa nenhuma possibilidade de estudar ou se mudar para a Índia, acrescentaram as autoridades.