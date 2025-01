Governo lançará quatro grandes esquemas em 26 de janeiro, diz Bhatti Vikramarka

Foto de arquivo do vice-ministro-chefe Mallu Bhatti Vikramarka | Crédito da foto: RAMAKRISHNA G.

O governo estadual decidiu lançar quatro grandes programas centrados nas pessoas em 26 de janeiro, coincidindo com o Dia da República.

O vice-ministro-chefe, Mallu Bhatti Vikramarka, disse que embora a implementação destes esquemas implicasse despesas enormes, o governo, após realizar consultas elaboradas, decidiu lançá-los no interesse dos pobres. O governo já tinha constituído comités Indiramma a nível de aldeia e foi decidido envolver estes grupos na implementação efectiva dos novos planos.

O Sr. Bhatti Vikramarka falou na conferência distrital de colecionadores aqui na sexta-feira. Ele disse que os ministros responsáveis ​​pelos distritos anteriormente indivisos deveriam selecionar os beneficiários de vários esquemas em consulta com os comités Indiramma. Devem ser tomadas medidas para exibir a lista de beneficiários dos esquemas Rythu Bharosa, Indiramma Atmiya Bharosa, cartões de racionamento e Indiramma Illu em todas as aldeias.

O governo emitiria instruções detalhadas sobre a implementação dos quatro regimes e os beneficiários teriam de ser seleccionados com base nelas. As autoridades também devem tomar medidas para garantir que as pessoas sejam adequadamente informadas sobre os detalhes da isenção de empréstimos agrícolas de 22.000 milhões de rupias implementada pelo governo.