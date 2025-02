Governo. Medidas de reflexão para enfrentar os desafios de saúde mental entre os alunos: Sivankutty

O governo do estado está refletindo sobre a implementação de medidas para enfrentar os desafios de saúde mental que os alunos enfrentam com base em um estudo realizado pelo Conselho de Estado de Pesquisa e Treinamento Educacional (SCERT), disse o ministro da Educação General V. Sivankutty.

Eu estava respondendo na terça -feira a uma moção de atenção de chamadas movidas por Muhammed Muhassin, MLA, na assembléia na terça -feira. O MLA procurou implementar um programa abrangente de saúde mental nas escolas e estabelecer uma plataforma para resolver os problemas de saúde mental que os alunos enfrentam. Ele também apontou a falta de número suficiente de conselheiros escolares e instalações inadequadas para conselhos na escola.

O Sr. Sivankutty respondeu que, depois de outro estudo do SCERT, sobre o escopo dos problemas de saúde mental entre as crianças, um documento de foco preparado por ele observou que eles não podiam se aproximar apenas de se concentrar nos alunos; A abordagem também deve estar em adultos que interagem com eles.

Ele também mencionou iniciativas como os clubes de Souhruda para estudantes secundários superiores e treinamento fornecido aos professores que atuam como coordenadores desses clubes; Presença de conselheiros que trabalham no Departamento de Desenvolvimento de Mulheres e Crianças (WCD) em escolas para estudantes do ensino médio; Programa destinado aos alunos da Classe IX para realizar o desenvolvimento físico, mental, emocional e social durante a adolescência; E um manual para treinar professores para que eles possam intervir no início de tais problemas com o apoio dos diretores que, por sua vez, poderiam colocar as clínicas e os psicólogos da paternidade do WCD quando necessário.

Admitindo que os serviços dos conselheiros escolares não estavam disponíveis em todas as instituições, ele disse que o governo estava considerando medidas para treinar os professores para trabalhar como consultores preliminares também.

Certos incidentes que ocorreram nas escolas sublinham recentemente a necessidade de priorizar a saúde mental.

No caso da Escola Pública Global em Ernakulam, que estava sob a lente devido à morte dos alunos após as acusações de RAG, uma investigação preliminar encontrou falhas nas autoridades da escola.

Um certificado de não objeção era necessário de acordo com as leis estaduais e o governo sindical para iniciar uma escola. A escola não havia apresentado o certificado. O Diretor Geral de Educação foi condenado a realizar investigação detalhada, se necessário, se a escola não apresentar documentos. Medidas rigorosas serão tomadas assim que o relatório foi recebido, disse o ministro.