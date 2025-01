Governo notifica procedimento para exportação de produtos biológicos certificados

A Índia estabeleceu uma meta de US$ 2 bilhões em exportações de produtos alimentícios orgânicos até 2030. Imagem apenas para fins representativos | Crédito da foto: Getty Images

O governo estabeleceu um procedimento para a exportação de produtos orgânicos certificados, exigindo a certificação obrigatória no âmbito do Programa Nacional de Produção Orgânica (NPOP) para tais embarques, conforme edital.

A Direcção-Geral do Comércio Externo (DGFT) em edital informou que um produto só pode ser exportado como “produto orgânico” quando acompanhado de Certificado de Transação (TC) emitido por organismo certificador credenciado pelo Organismo Nacional de Acreditação. desses itens sob o NPOP do Departamento de Comércio.

A Índia estabeleceu uma meta de 2 mil milhões de dólares em exportações de produtos alimentares orgânicos até 2030.

Acrescentou que as exportações destes bens só serão certificadas como tal se forem produzidos, processados, embalados e rotulados de acordo com os padrões estabelecidos no NPOP.

“Foi notificado o procedimento para exportação de produtos orgânicos certificados”, acrescentou.

A edição revisada do NPOP entrará em vigor 180 dias a partir de 5 de janeiro.

A APEDA (Autoridade para o Desenvolvimento da Exportação de Produtos Alimentares Agrícolas e Processados) do Ministério do Comércio reviu os regulamentos da NPOP para torná-los mais amigos dos agricultores e ajudar a Índia a aumentar as exportações de produtos alimentares orgânicos.

O Programa Nacional de Produção Orgânica (NPOP) fornece padrões para a produção orgânica e procedimentos para o credenciamento de organismos de certificação.

As normas e procedimentos foram formulados em harmonia com outras normas internacionais que regulam a importação e exportação de produtos orgânicos.

Durante Abril-Novembro deste ano fiscal, estas exportações aumentaram cerca de 40%, para 456 milhões de rupias. Foi de ₹ 495 milhões em 2023-24.

Para promover os produtos orgânicos indianos nos mercados globais, disse ele, a APEDA está facilitando a participação de várias empresas na ‘BioFach’, que é a maior feira comercial de alimentos orgânicos em Nuremberg, Alemanha. A feira de quatro dias começará em 11 de fevereiro.

As exportações de alimentos orgânicos do país têm crescido de forma constante e, ao longo da última década, as exportações de produtos orgânicos aumentaram de 213 milhões de dólares em 2012-13 para 494,80 milhões de dólares em 2023-24.

Os principais destinos de exportação incluem os Estados Unidos, a União Europeia, o Canadá, o Reino Unido, a Suíça, a Austrália, o Médio Oriente e os países asiáticos.

Os principais itens de exportação são cereais e milho, alimentos processados, chá, especiarias, nozes, açúcar, produtos vegetais medicinais, leguminosas, café, bolos ou farinhas oleaginosas e sementes oleaginosas.