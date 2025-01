Governo vai alterar regime de subsídios para motos elétricas em 2025

Jacarta – Um dos fatores que aumentou o crescimento das motocicletas elétricas na Indonésia é o subsídio de IDR 7 milhões do governo. Contudo, agora o governo está a trabalhar numa nova política que altera o regime de subsídios.

Leia também: Mais populares: motocicleta elétrica Rp 35 milhões 160 km, carros que vendem menos no RI

Em 2025 não foi determinado que tipo de subsídios o governo oferecerá para motocicletas elétricas. No entanto, o Ministério da Indústria (Kemenperin) revelou que existe uma proposta para um novo regime de subsídios para motocicletas elétricas.

“Talvez este ano o esquema seja diferente. Não será mais um subsídio mas sim através de incentivos”, afirmou a Directora Geral da Indústria Metalúrgica, Máquinas, Equipamentos de Transporte e Electrónica, Setia Diarta, recentemente no edifício do Ministério da Indústria.

Leia também: À primeira vista, a motocicleta elétrica Carvals se parece com a Honda ADV 160, é o que diz Maka Motors

 Motor Honda CUV e listrik: diga IMOS 2024 Foto: VIVA.co.id/Muhammad Indra Nugraha

Setia disse que o novo esquema que ele propôs foi através de um incentivo de imposto sobre valor agregado (IVA DTP) financiado pelo governo. O governo implementou pela primeira vez esta política de incentivos para atrair compradores de carros elétricos.

Leia também: Especificações completas da motocicleta elétrica Maka Cavalry que carrega enquanto você caminha

Embora tenha proposto um novo plano, a Setia não conseguiu revelar quando serão implementados os incentivos de IVA DTP para motocicletas elétricas. “Estamos no processo, estamos propondo”, afirmou.

Como se sabe, os subsídios para motociclos eléctricos são concedidos desde 2023. A partir de Outubro de 2024, expirou o Sistema de Informação oficial de Apoio à Aquisição de Veículos Automotores Eléctricos de Duas Rodas (SISAPIRA).

Foi registado que apenas foram vendidas 11.532 unidades das 200 mil unidades de motociclos eléctricos alocadas em 2023. Entretanto, em 2024, a meta inicial de subsídio foi fixada em 600 mil unidades, de acordo com o Regulamento número 6 do Ministro da Indústria de 2023.

Porém, no final a meta foi reduzida para apenas 60 mil unidades subsidiadas. Até 60.813 unidades de motocicletas elétricas foram vendidas por meio de subsídios no site do SISAPIRA.

 Motocicleta elétrica United E-Motor

Um dos fabricantes de motocicletas elétricas da Indonésia, Maka Motors, espera que o governo determine e anuncie imediatamente um plano de subsídios para motocicletas elétricas. Isso torna o preço mais acessível, convencendo as pessoas a comprarem motocicletas elétricas.

“Seja qual for a forma que este subsídio de compra assuma, a esperança é que o governo possa anunciá-lo rapidamente e garantir aos clientes que não parem de comprar na esperança de que seja mais barato se for subsidiado”, disse Maka Motors. Raditya Wibowo, fundadora e CEO, no evento de lançamento da Cavalaria Maka em Jacarta, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

“Se quisermos que o subsídio seja atribuído sob qualquer forma, estamos preparados para competir no mercado com a força que temos”, continuou.