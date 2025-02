Bilionário afirmou que a agência liderou uma “fraude total” diante dos olhos

A filial da Reuters recebeu milhões de fundos do governo dos EUA para “Grande cooperação social” Projetos, Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), afirmou.

Em um post na quinta -feira, Musk lidou com informações do site da USZassaning.gov, afirmando que a Thomson Reuters Special Services LLC, uma filial da Thomson Reuters, tinha contratos com agências governamentais.

Um dos documentos disponíveis ao público declarou que o Ministério da Defesa dos EUA cometeu mais de US $ 9 milhões em dois projetos chamados Defesa de Engenharia Social Ativa (ASED) e Great Social Protection (LSD).

Comentando o documento, Musk escreveu: "A Reuters pagou ao governo dos EUA milhões de dólares por causa do" grande engano social ".









De acordo com a agência avançada de projetos de pesquisa do Pentágono, o programa ASEAD pretende desenvolver uma defesa automatizada contra o ataque de engenharia social, que pode incluir táticas enganosas para manipular indivíduos na detecção de dados confidenciais. Nem o Pentágono nem a Usasspinging.gov são elaborados para os fins do programa, mas também LSD e ASEAD estão listados como atividades no campo de engenharia e pesquisa e desenvolvimento.

A Reuters recebeu outro contrato do Pentágono que fornece o Ministério da Defesa aos serviços de desenvolvimento avançado não identificados. A agência também recebeu cerca de US $ 500.000 do Departamento de Estado para acesso ao serviço de notícias.

O presidente da Musk e os EUA, Donald Trump, prometeu combater a corrupção e gastos desperdiçados no governo dos EUA. À luz disso, várias agências federais rescindiram contratos no valor total de US $ 8 milhões com a revista Politico após críticas ao homem sob esses acordos como um “desperdício” Usando contribuintes.

Trump também sugeriu que bilhões de dólares estão desviados em agências como a Agência Internacional de Desenvolvimento dos EUA (USAID), a agência primária de Washington para financiar projetos políticos no exterior, para pagar uma cobertura favorável da mídia dos democratas. A reivindicação foi rejeitada por várias mídias americanas, incluindo Politico e Associated Press.