GP Ansor não tem objeções à proposta do presidente do DPD sobre fundos Zakat para financiar o programa MBG

Jacarta – O Movimento Juvenil Ansor (GP) não tem problemas em financiar o Programa de Refeições Nutritivas Gratuitas (MBG) através do zakat, que inclui infaq, sadaqah e waqf (ziswaf).

“Sim, na verdade o ziswaf é basicamente para o benefício do povo. Acho que, desde que sua função seja para o propósito principal do ZIS, não há nada de errado com ele”, disse o presidente geral do GP, Ansor Addinjauharudin, a repórteres no Hotel Bidakara. , Jacarta, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

O homem conhecido como Gus Addin disse que, por definição, o ziswaf se destina a ajudar a comunidade, por isso não há problema em ser usado para um programa gratuito de refeições nutritivas.

 Programa gratuito de refeições nutritivas.

“Em termos de compreensão ou definição, o nome ziswaf tem o seu próprio propósito de ajudar a comunidade. Mas o mais importante, fora do ziswaf, é encorajar a participação privada”, disse ele.

Ele acredita que o programa de refeições nutritivas gratuitas pode ser executado de forma colaborativa, sem ter de depender 100% do orçamento do Estado.

“Portanto, é uma colaboração semi-pentahélix, entre o governo, a sociedade, a indústria, trabalhando de mãos dadas, para que não dependamos 100 por cento do Estado. os números da indústria.

O presidente do DPD RI, Sultan B. Najamudin, propôs que o governo abrisse oportunidades para financiar o programa de Refeições Nutritivas Gratuitas (MBG) através de zakat, infaq e esmolas. A razão, disse Sultan, é que o ADN da sociedade indonésia tem a natureza da cooperação mútua.

 Programa de Refeições Nutritivas Gratuitas, Programa de Almoço Gratuito

“Vejo que existe ADN no nosso país, o ADN do povo indonésio é a generosidade e a cooperação mútua. disse o Sultão no Complexo do Parlamento, Jacarta, terça-feira, 14 de janeiro de 2025.

O Sultão enfatizou então que o público em geral também deveria participar do programa de refeições nutritivas gratuitas, que, entre outras coisas, também exige o zakat.

Além do valor da cooperação mútua, ele acredita que o financiamento do programa MBG através do zakat também pode ajudar a tornar mais fácil para o governo cobrir o orçamento do programa.

“Eu vejo desta forma, na verdade o país sob o governo de Pak Prabowo-Mas Gibran realmente quer que o programa de Refeições Nutritivas Gratuitas seja ideal. Só que todos nós sabemos que nem todo o nosso orçamento será usado para refeições nutricionais gratuitas”, disse .

Além disso, o Sultão disse que também o transmitiu a vários embaixadores de outros países, a fim de obter assistência orçamental para a implementação do programa MBG.

“Gostaria de dizer, por favor, que nosso país tem um programa emblemático chamado Refeições Nutritivas Gratuitas. Pergunte também se os países estrangeiros também querem contribuir. Bem, ontem também ficamos felizes porque o Japão começou a nos apoiar”, disse ele.