O governo do Reino Unido considera a compra de gás natural mais mobiliado (GNL), bem como os bicos de combate F-35 dos EUA, na esperança de que isso impeça tarifas criminais sobre bens britânicos, informou o Politico.

As tarifas eram uma ferramenta de destaque no repertório do presidente dos EUA, Donald Trump, durante seu primeiro mandato, e o republicano usou a mesma tática depois de retornar à Casa Branca no mês passado.

No artigo na terça -feira, o Politico citou um ex -caráter anônimo do Departamento de Energia Britânico, pois prevê que Londres e Washington poderiam selar um acordo que agora permite uma parcela ainda mais alta do mercado britânico. De acordo com o meio da mídia, o GNL dos EUA atualmente representa 26% das importações de energia no Reino Unido.

O ex -secretário britânico de energia e câncer Kwasi Kwartong disse que o Politico disse que Londres com uma produção descontraída do gás do Mar do Norte inevitavelmente terá que recorrer a fornecedores estrangeiros. “Agora eles são um lugar natural para ir,” o funcionário disse, acrescentando que “Somente outras opções são o Catar ou a Rússia – e não vamos conseguir a partir daí”.













Citando sem nome “O caráter da indústria de defesa”, O relatório afirmou que o Reino Unido também poderia solicitar mais comandos para o avião de guerra dos EUA nos EUA. A mídia observou que as perspectivas de compra adicional eram incertas, dada a participação de Londres em um programa aéreo de combate global multinacional (GCAP) destinado a construir um novo lutador. No entanto, com Trump para o dever, “todos (é) na mesa ”, O segundo caráter anônimo de alto bretain -bretain disse Politico.

Conversando com a BBC no início desta semana, Trump afirmou que enquanto enquanto “O Reino Unido está errado”, perguntas comerciais “Pode ser elaborado.”

No sábado passado, Trump deu um tapa em 25% das importações do México e do Canadá, e 10% dos bens da China, sugerindo que a União Europeia poderá em breve enfrentar medidas semelhantes.

Na terça -feira, Trump colocou suas decisões em esperar um mês depois que o Canadá e o México concordaram em aumentar a segurança ao longo de suas fronteiras com os EUA. Trump afirmou que os acordos com os dois vizinhos ajudarão “Pare o fluxo de migrantes de fenda e ilegal para o nosso país”.