Grã-Bretanha para nos seguir sobre a regulamentação de Ai-Politico

Washington se opôs ao que ele afirma ser uma regulamentação excessiva do setor proposto durante a cúpula de Paris

O Reino Unido não pode assinar um Acordo Internacional de Inteligência Artificial (IA) depois de criticar a proposta de foco em excesso de regulamentação, informou o Politico, citando um alto funcionário britânico que disse que a opinião de Washington sobre esse assunto ignora.

Falando no Action Summit em Paris na terça -feira, o vice -presidente dos EUA, JD Vance “Mate a indústria transformadora da mesma forma que se move”.

“Não estou aqui esta manhã para falar sobre a segurança da IA, que foi o título da conferência há alguns anos; estou aqui para falar sobre a oportunidade da IA”. Vance disse, enfatizando que eles estão planejando agora “Tentar incentivar as políticas de IA para o crescimento”.

O secretário de Tecnologia Britânica Peter Kyle descreveu os EUA como “Uma força desconhecida e a que lidamos absolutamente”. Ele acrescentou que as tendências da IA ​​estabeleceram a força da própria tecnologia, acrescentando que a América se adaptou a essas realidades da mesma maneira que o Reino Unido.

As discussões sobre a cúpula se concentraram na influência da IA ​​na sociedade e no meio ambiente. Mais de 800 participantes, incluindo parceiros do setor público e privado, pesquisadores e organizações não governamentais discutiram como capturar os benefícios e impedir os riscos associados à tecnologia.













Guardian informou na terça -feira que a comunicação final da cúpula em “Inclusivo e sustentável” A IA apoiou 61 países, incluindo China, Índia, Japão, Austrália e Canadá. A declaração supostamente diz que “Ai -uma garantia é aberta, inclusiva, transparente, ética, segura, segura e confiável, levando em consideração estruturas internacionais para todos” e “Fazer IA para sustentar as pessoas e o planeta” estão entre as prioridades.

Logo após assumir seu cargo no mês passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, aboliu o comando executivo 2023 assinado por seu antecessor Joe Biden, que procurou reduzir os riscos de que a inteligência artificial representa consumidores, trabalhadores e segurança nacional.

No mês passado, Trump anunciou o lançamento de uma nova iniciativa destinada a investir até US $ 500 bilhões em infraestrutura de IA. Ele descreveu o projeto, que foi resultado de cooperação entre os gigantes tecnológicos dos EUA Openi e Oracle e a empresa de investimento japonesa Softbank, como um “Empreendimento monumental” IA “Declaração de confirmação vencedora no potencial americano” Isso fornecerá liderança americana na corrida de tecnologia da IA ​​contra a China e outros.

No mês passado, o cinema chocou o setor emitido por AS, chamado Deepseek, que se tornou o aplicativo mais popular na Apple American App Store, superando o ChatGPT com sede nos EUA. O sucesso ocorre apesar dos EUA que usam controles de exportação para tentar bloquear as empresas chinesas na obtenção de micro chips avançados.

Numerosos países, incluindo Austrália, Coréia do Sul e Itália, proibiram o uso do aplicativo em suas operações governamentais, citando dados sobre segurança de dados. Nos Estados Unidos, a Marinha e a NASA foram bloqueadas por questões de privacidade e segurança, enquanto o Congresso propôs legislação na semana passada para proibir a Deepsek de todos os dispositivos estatais.