Gracie Abrams Comentários sobre o estrelato de Taylor Swift: “Nenhum homem se aproximou”

Renomado cantor e produtor de discos Gracie Abrams tem banho imenso elogios em Taylor Swift Influência e fama em uma entrevista recente. O músico de 25 anos, que abriu o palco americano do Swift Eras TourEle elogiou 14 vezes o vencedor do Grammy por sua escrita, bem como seu senso comercial impecável.

Então, é isso que Abrams compartilhou sobre o criador do “verão cruel”.

O que Gracie Abrams disse sobre Taylor Swift?

A cantora de “Hard Love” comentou que ninguém alcançou as alturas que Taylor Swift conseguiu alcançar.

“Ela é um ser humano fundado que tem sido há muito tempo para todos em sua vida”, compartilhou Gracie Abrams Cosmopolita. “Foi realmente ótimo estar na órbita de uma pessoa como ela. Nem há nada que se aproxime do que ela fez.

Abrams recentemente colaborou com Swift em seu recente single, “Us”, do álbum, The Secret Of Us. A música não apenas lançou a primeira ao super-estresse, mas também obteve um conceito de melhor desempenho da dupla pop/grupo no 2025 Grammy Awards.

“As pessoas permanecerão iluminadas com gás e suas habilidades e toda essa merda”, acrescentou o jovem artista. “Mas, por favor, ele aponta para um homem que se aproximou para definir a cultura pop dessa maneira. Não há nada! Mas as pessoas não estão prontas para essa conversa.

Taylor Swift, com alguma ajuda de Gracie Abrams, concluiu sua turnê de época com uma nota histórica, quebrando vários registros no processo. A turnê, que abrange quase dois anos, tornou -se a turnê de coleção global de todos os tempos, aumentando o aumento de US $ 2,2 bilhões para venda de ingressos. Swift também acena no 2025 Grammy Awards com seu álbum 2024, o Departamento de Poetas torturadas, trazendo indicações em cinco categorias diferentes.

Semelhante a Swift, Abrams também embarcará no segredo da turnê de luxo dos EUA no final deste ano. A turnê começará em julho de 2025 em Boston e cobrirá vários outros destinos convencionais, como Toronto, Nova York, Los Angeles, Morrison, Colorado e Cidade do México.