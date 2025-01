Gracie Hunt conta que presente Travis Kelce comprou para Taylor Swift

Graciela Hunt revelou recentemente o presente que o tight end estrela do Kansas City Chiefs Travis Kelce comprei por Taylor Swift para o seu aniversário. Kelce e Swift comemoraram o 35º aniversário da cantora no dia 13 de dezembro de 2024 na presença de amigos e familiares. Foi com isso que o jogador da NFL surpreendeu Swift, revelou Hunt.

Isto é o que Travis Kelce deu a Taylor Swift

A filha do CEO do KC Chiefs, Clark Hunt, Gracie Hunt, recentemente fez parte de um diário fotográfico de Revista Pessoas que foi publicado em Instagram. Ao visitar os bastidores do jogo dos playoffs entre Chiefs e Texans, ele falou sobre o bolo personalizado do Arrowhead Stadium, uma iguaria que eles desfrutaram em sua suíte exclusiva.

Ao mencionar isso, Hunt se referiu a um bolo semelhante que Kelce deu a Swift. Ela disse ao outlet: “Cami’s Cake Co. fez este incrível bolo Arrowhead Stadium para o Signature Suite Lounge. Você pode reconhecer o nome dele porque Travis também pediu a ele para fazer o bolo para o aniversário de Taylor.”

A agência afirmou que o bolo da cantora, feito sob medida pela Cami’s Cake Co., era um bolo de chocolate e baunilha em formato de coração com múltiplas camadas. O bolo especial de Kelce para Swift também tinha “Feliz Aniversário” escrito no topo. Um dia depois do aniversário de Swift, a proprietária da Cami’s Cake Co., Cami Sanromani, conversou com a estrela da cidade de Kansas sobre a experiência de fazer um bolo para o hitmaker.

Ela disse: “Obviamente foi a emoção de uma vida poder fazer o bolo de aniversário para possivelmente uma das pessoas mais famosas do mundo”. Ele postou um pequeno clipe da preparação em seu Instagram que instantaneamente se tornou viral. Cami acrescentou: “Meu Instagram explodiu e eu nem coloquei o nome dele nele. Acabei de postar uma pequena prévia, um pequeno corte transversal de um bolo. “As pessoas definitivamente fizeram algumas suposições e descobriram isso muito rapidamente.”