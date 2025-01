Graham: Senado precisa investigar a decisão de Trump de retirar a segurança de Bolton

O senador Lindsey Graham (R.S.C.) diz que o Senado deveria investigar a decisão do presidente Trump de encerrar a proteção de segurança pessoal de seu ex-conselheiro de segurança nacional, John Bolton.

Bolton, que entrou em conflito com Trump no final do seu primeiro mandato, estava sob proteção do Serviço Secreto devido a uma ameaça à sua vida por parte do Irão.

Graham, durante uma entrevista ao programa “State of the Union” da CNN, argumentou que o governo dos EUA não pode deixar antigos responsáveis ​​da segurança nacional “enforcados” depois de terem confrontado um dos adversários da nação, como o Irão.

E ele disse que o Senado precisa se envolver e descobrir por que Bolton e o ex-secretário de Estado de Trump, Mike Pompeo, perderam seus dados de segurança pessoal.

“Quer você goste de Bolton ou de qualquer outro, precisamos ter certeza de que se você servir em nosso governo e enfrentar uma potência estrangeira a pedido da administração, não o deixaremos na mão”, disse Graham a Dana Bash da CNN.

“O Senado precisa analisar o que aconteceu, sentar-se e determinar a melhor forma de avançar”, disse ele.

Ele disse que o presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Tom Cotton (R-Ark.), Disse-lhe que a ameaça contra Bolton e outros ex-funcionários de segurança nacional “parecia ser real”.

“E eu não quero deixá-los pendurados. “Isso torna difícil contratar pessoas no futuro”, disse ele.

Graham alertou que Trump precisa de pensar nas possíveis consequências se um dos funcionários que perdeu a sua proteção de segurança pessoal for gravemente ferido ou morto por um assassino.

“E, você sabe, se algo acontecer com essas pessoas e, você sabe, o presidente Trump precisa pensar em fazer com que as pessoas sirvam no futuro. Assuma essa decisão”, disse ele.

