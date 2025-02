Beyonce reescreve a história da música. O artista mais respeitado do Grammy venceu o melhor álbum do ano na 67ª edição do Oscars of Music, graças a “Cowboy Carter”, sua pesquisa ousada e erudita das raízes negras do gênero da Terra. “Muitos anos se passaram”, foi reconhecido pela rainha B e aceitou o reconhecimento de maior prestígio do evento que escapou quatro vezes, bem como registros de críticas premiadas e amado público como limonada e renascimento.

O músico Texana quebrou outro tabu no domingo à noite e também trouxe para casa um troféu para o melhor álbum country de 2024: “Cowboy Carter” foi um desgaste (ou indicação) para os mais recentes prêmios de música country. Ele é o primeiro africano -americano a conquistar esse título como um gênero historicamente considerado um monopólio do branco. Taylor Swift, um grande triunfal da última edição, não levantou nenhuma estátua e permaneceu no parterre do Crypto.com para bater palmas e dançar esportes.

Os outros dois prêmios “pesados”, um para o melhor disco e a melhor música do ano, foram para o rapper “não” Kendrick Lamar, nascido e crescendo no gueto negro de Compton, Los Angeles. Além dos artistas que se apresentaram e aqueles que retiraram a Gold Records (todas as mulheres, exceto Lamara), era um protagonista indiscutível da noite no Lakers Building pela cidade de Los Angeles. A Academia de Gravação decidiu não mudar a data esperada para os Oscars da música, mas a conversão do programa em homenagem contínua de megalópolis absorveu as chamas estendidas há quase um mês e o extinto 100% apenas no último fim de semana.

A indústria da música Gotha e o programa se viu pela primeira vez após o desastre mais caro da história americana e, ao celebrar músicas e álbuns lançados em 2024, mais de 7 milhões para vítimas de incêndio e comemoraram a energia criativa e a resistência da cidade. O preço de maior prestígio, no final da gala por quase quatro horas, foi anunciado pela delegação de brigadas de bombeiros regionais. Alunos de duas escolas foram fumados acompanhados por Stevie Wonder e Herbie Hancock ‘Somos o mundo, parte do lendário produtor Quincy Jones, que morreu em novembro. Lady Gaga e Bruno Mars se apresentaram na versão de California Dreamin ‘, The Great Classic Mamas & Papas de 1965, e desde então o hino da megalópole mais famosa do estado de ouro. Ambos voltaram ao palco para coletar o melhor dueto para a música “Die With A Smile”. Do palco, a atriz e a cantora disseram: “As pessoas trans não são transparentes, as pessoas trans merecem amor e a comunidade queer deve ser apoiada. Música é amor ”.

O segundo fornecido ao novo presidente chamado Donald Trump (nunca se estabeleceu) veio de Shakira. O cantor colombiano, que completou 48 anos ontem, recebeu o Grammy pelo melhor álbum latino do ano para “Las Mujeres Ya No Lloran”, o hino das flechas distraídas femininas no ex -Gerard Piqué. “Dou -lhe o prêmio, irmãos e irmãs para imigrantes neste país. Você é amado, você é precioso e eu vou lutar contra você real por você ”, disse o músico apertando a plataforma giratória dourada (o quarto que vence em sua carreira). ‘Short n’ Sweet ‘de Sabrina Carpenter foi eleito o melhor álbum pop de 2024 13.000 eleitores da Academia de Gravação. A estrela de 25 anos da Disney também foi aplaudida Swift, que decidiu abrir alguns dados de sua turnê. “Alligator Bites Never Heal” fez o reconhecimento de Doechia pelo melhor álbum de rap, enquanto Chapppell Roan é o melhor recém -chegado.

Reprodução reservada © Copyright ANSA