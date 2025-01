Grande atualização sobre o futuro da estrela da AEW Malakai Black em meio ao interesse da WWE

wwe demonstrou grande interesse em AEW estrela Malakai Pretojá que os relatórios revelam que ele pode estar chegando ao fim de seu contrato com a AEW. Após a notícia de sua possível saída, fontes afirmam que a WWE já está trabalhando em planos criativos para que Black retorne à promoção.

Na AEW, acontecimentos recentes sugerem que Black já pode ter deixado a promoção. Membros de sua facção House of Black, Buddy Matthews, Brody King e Julia Hart, foram incentivados a seguir carreiras solo.

Algumas semanas atrás, Will Ospreay dirigiu-se a Matthews e Brody King e disse-lhes que não precisavam seguir um líder. Enquanto isso, Adam Copeland também procurou Brody King e Julia Hart os incentivou a seguir em frente sem Black.

Todos os sinais apontam para a dissolução da House of Black, e Malakai Black poderá deixar a AEW. A WWE, onde Black passou vários anos no início da sua carreira, parece ansiosa por aproveitar esta oportunidade. Os relatórios sugerem que a WWE já está pensando em ideias criativas para o retorno de Black.

A WWE está supostamente desenvolvendo planos criativos para Malakai Black

Boletim Informativo do Observador de Wrestling relata que a WWE está planejando ativamente ideias criativas para o possível retorno de Malakai Black. Isto acaba com as especulações de que o contrato de Black com a AEW não terminará até 2027 e indica que o contrato pode até expirar em breve.

A WWE está planejando ativamente ideias criativas para o retorno de Malakai Black, e os fãs podem ver o retorno de seu personagem Aleister Black. Antes de ingressar na AEW, Black causou um grande impacto no NXT sob a liderança de Triple H.

Relatórios recentes sugerem que figuras importantes da WWE veem Black como uma grande estrela dos singles quando ele retornar. Agora que Triple H supervisiona todas as decisões criativas e Vince McMahon não está mais envolvido, os fãs puderam testemunhar a reinvenção de Black como Aleister Black. Com o WWE Royal Rumble 2025 chegando, será interessante ver se Black poderá retornar no Royal Rumble masculino.