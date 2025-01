Grande casamento livre marca feira do templo Sai Baba no distrito de Yadgir

Dignitários inauguraram a feira anual do templo Sai Baba na vila de Shahapur Taluk, em Ibrahimpur, no domingo. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

A Índia é uma terra sagrada e tem sido considerada o Guru de todo o mundo desde os primeiros tempos porque vários Sharanas e Sufis espalharam a mensagem espiritual e Sai Baba foi um deles, disse o Ministro das Indústrias de Pequena Escala e Empresas Públicas, Sharanabasappa. .

No domingo, ele discursou em uma feira anual de dois dias no Templo Sai Baba, na vila de Ibrahimpur, concelho de Shahapur, no distrito de Yadgir.

O Sai Baba Trust, liderado por Maharaj Diggi, organizou um programa de casamento gratuito em massa durante a feira.

Desejando tudo de bom aos recém-casados, o Sr. Darshanapur disse: “Sai Baba abençoará a todos vocês no início de sua vida de casados. “Este casamento em massa visa enviar uma mensagem a outros para não gastarem dinheiro desnecessariamente em casamentos.”

O membro da Assembleia Legislativa, Channareddy Patil Tunnur, desejou aos novos casais e exortou-os a respeitarem-se e a defenderem os valores do casamento. “Leve uma vida feliz seja qual for a situação que surja em sua vida de casado”, acrescentou.

Dirigindo-se aos presentes, o Sr. Diggi, que presidiu ao programa, disse estar ciente das dificuldades em arranjar casamentos, pois também ele vem de uma família pobre. “Para ajudar os necessitados a se casarem, organizo casamentos em massa gratuitos durante a feira anual do templo”, acrescentou.

Durante o evento, vários casais iniciaram a vida de casados. Pujas especiais foram oferecidos a Sai Baba. Participaram chefes religiosos de vários cães de rua, líderes de partidos políticos, moradores e outros.