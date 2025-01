Grande evento premium ao vivo da WWE agendado para França em 2025

Em 2024, wwe teve uma recepção incrível do público em Reação da WWE na França. O show aconteceu em Lyon e contou com uma das multidões mais entusiasmadas da história recente da WWE.

Os fãs franceses garantiram que cada Superstar que se apresentasse para eles se sentisse especial, carregando uma energia palpável desde o show Backlash Kickoff até o WWE SmackDown e WWE Backlash.

Os fãs criaram momentos únicos como cantar a música tema de Randy Orton, cantar para AJ Styles e testemunhar a entrada viral de Jey Uso. Essa entrada gerou uma das melhores interações de fãs na memória recente.

A WWE organizou eventos premium ao vivo na Austrália, Escócia, Canadá, Alemanha e Arábia Saudita. No entanto, nenhuma das reações dos fãs correspondeu à energia do Backlash na França. A reação esmagadora dos fãs na França promete outro evento premium ao vivo em Paris ainda este ano.

Nick Khan confirma o retorno da WWE a Paris, França, para um evento premium ao vivo em 2025

O presidente da WWE, Nick Khan, visitou recentemente Las Vegas e confirmou que um evento premium ao vivo acontecerá em Paris ainda este ano. Ele mencionado que embora o evento seja em Paris, ainda não foi anunciado oficialmente.

Khan não revelou qual evento específico será realizado em Paris, apenas confirmando que há um planejado para este ano.

Nick Khan da WWE está fazendo um bate-papo em Las Vegas esta manhã.

Durante sua aparição, ele mencionou que a WWE está trazendo um PLE de volta à França este ano. Será em Paris, mas observou que ainda não foi anunciado publicamente. pic.twitter.com/dp9xy1VDHf – Zona de luta livre (@WRESTLZONEcom) 16 de janeiro de 2025

Em meio a isso, o cantor e rapper internacional Bad Bunny se apresentou na promoção. Ele despertou entusiasmo entre os fãs ao sugerir que a promoção sediaria o Backlash no México, mas não especificou quando ou onde o evento aconteceria.

No entanto, o boato foi rapidamente desmentido, com vários Informação confirmando que a WWE não tem planos de realizar nenhum show no México já que a promoção pretende realizar um show lá em 2026. Será interessante ver quais países a WWE irá explorar em 2025.