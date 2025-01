Grande influxo de ajuda a Gaza no segundo dia de cessar-fogo: ONU

Gaza recebeu um influxo significativo de ajuda e mercadorias, com 915 camiões a atravessar o território no segundo dia do cessar-fogo, disse a ONU.

O porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, disse que seus colegas em Gaza informaram a ONU que 915 caminhões (significativamente mais do que os 600 exigidos no cessar-fogo) entraram em Gaza na segunda-feira, com base em informações das autoridades israelenses e dos fiadores do acordo de cessar-fogo.

O chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, disse no domingo que as necessidades em Gaza são surpreendentes e seu escritório disse na segunda-feira que os trabalhadores humanitários estão aumentando a entrega de alimentos, água potável, materiais para abrigos e outros suprimentos essenciais.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários informou que mais de dois milhões de pessoas em Gaza, cerca de metade delas crianças, dependem desta ajuda, disse Haq.

Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde tem um plano de 60 dias para aumentar os leitos e enviar profissionais de saúde estrangeiros para os hospitais de Gaza, mas cerca de 30 mil palestinos sofrem ferimentos que podem mudar suas vidas e precisam de cuidados especializados, disse Haq.