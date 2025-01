Grande sucesso de Pravasi Bharatiya Divas: Jaishankar

Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, durante encontro com jovens acadêmicos de Harvard e MIT, em viagem de familiarização pela Índia, à margem do ‘Pravasi Bharatiya Divas 2025’, em Bhubaneswar, Odisha. | Crédito da foto: X/@DrSJaishankar

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, descreveu na sexta-feira (10 de janeiro de 2025) a 18ª edição do Pravasi Bharatiya Divas, realizada aqui por três dias, como um grande sucesso.

Falando sobre o evento, o Sr. Jaishankar, que chegou a Bhubaneswar em 8 de janeiro para supervisionar os preparativos, disse: “As Divas Pravasi Bharatiya estão indo muito bem. O Presidente Draupadi Murmu chegará para a sessão de despedida. Acho que foi muito bom. evento de sucesso.”

O Ministro apreciou os programas culturais realizados durante o evento e disse que a actuação de quinta-feira destacou lindamente a ligação entre a Índia e a sua diáspora.

“Todos vocês devem ter assistido ao programa cultural de quinta-feira, que mostrou lindamente o vínculo entre a Índia e a sua diáspora”, acrescentou.

Durante o evento, Jaishankar também conheceu estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e da Universidade de Harvard.

Num post sobre as nossas opções de política externa, Pravasis e a nossa imagem global.”

A Ministra também participou no painel de discussão do PBD intitulado ‘Divas da Diáspora: Celebrando a Liderança e Influência das Mulheres – Nari Shakti’.

Jaishankar destacou a importância do empoderamento das mulheres na Índia e elogiou as contribuições do eminente cientista da ISRO, Dr. Ritu Karidhal Srivastava, e de outros palestrantes do Pravasi.

“O eminente cientista da ISRO, Dr. Ritu Karidhal Srivastava, e os palestrantes do Pravasi são modelos verdadeiramente excepcionais. Eles destacaram a transformação de Nari Shakti que ocorreu na Índia na última década”, escreveu ele no X.

O evento contou com a participação da diáspora indiana representando mais de 50 países.

O primeiro-ministro Narendra Modi inaugurou o PBD-2025 na quinta-feira, enquanto o presidente Draupadi Murmu está programado para discursar na sessão de despedida e conferir os prêmios Pravasi Bharatiya Samman a 27 pessoas na sexta-feira.