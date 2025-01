Grap 3 calçadas invocadas em Delhi-Dnr no meio de um aumento na poluição

O painel central da qualidade do ar de Delhi-Cr na quarta-feira (29 de janeiro de 2025) invocou as bordas sob o estágio 3 do Plano de Ação de Resposta Gradado (UAP) no meio de um forte aumento na poluição devido a condições desfavoráveis, de acordo com o clima desfavorável, de acordo com um pedido oficial.

A qualidade do ar em Délhi se deteriorou acentuadamente no meio de ventos silenciosos, situação de smoggy e baixa altura de mistura com o ano médio de 245 às 16:00, o que fez com que a Comissão para o Gerenciamento da Qualidade do Ar (CAQM) implementasse as arestas no estágio 3 de uva.

O estágio 3 da GRAP implica uma proibição de obras de construção não essenciais.

As aulas para a 5ª série devem mudar para o modo híbrido no estágio 3. Pais e alunos têm a opção de escolher a educação on -line, quando disponível.

No estágio 3, o uso de carros a diesel de gasolina e BS-IV (veículos de quatro rodas) (veículos de 4 rodas) é restrito nos distritos de Delhi e NCR nas proximidades. Pessoas com deficiência estão isentas. O estágio 3 também proíbe veículos de tamanho médio operados por diesel não essencial com padrões BS-IV em Delhi.

Durante os invernos, a região de Delhi-DNR aplica as restrições sob Grap, que classificam a qualidade do ar em quatro etapas: estágio I (pobre, aqi 201-300), estágio II (muito pobre, AQI 301-400), estágio III (sério , aqi 401-450) e estágio IV (Plus grave, aqi acima de 450).

As condições climáticas desfavoráveis, combinadas com emissões de veículos, queima de fila de arroz, fogos de artifício e outras fontes de poluição local, levam a níveis perigosos de qualidade do ar em Delhi-Dncr durante os invernos.