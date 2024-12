Grato por tudo ter sido alcançado em 2024, Ayu Ting Ting: Tinggal Jodoh Sim

Jacarta – A cantora do Sworddut, Ayu Ting Ting, sente-se grata por ter vivido muitas coisas em 2024 e dá as boas-vindas ao feliz ano novo de 2025 que chegará em breve. À medida que 2024 avança, Ayu aproveita tudo e se sente grata. Sobre o que não foi conquistado em 2024, o cantor do single Fake Address agradece porque conseguiu tudo.

Mesmo assim, Ayu entende que não encontrou uma alma gêmea até agora. Por isso, a mãe de um dos filhos orou pela melhor combinação. Para sua informação, Ayu quase se casou em 2024. O relacionamento romântico de Ayu com Muhammad Fardhana terminou em junho, depois de ficar noivo em fevereiro de 2024.

“Ah, não (2024 não é o ano mais difícil). Eu simplesmente faço isso todos os anos. Aproveite. Seja grato”, disse Ayu Ting Ting recentemente na área de Depok, Java Ocidental.

“O que é isso? Conquistas (que ainda não foram alcançadas em 2024). Nada, tudo foi conquistado. Graças a Deus. Sim, só falta uma partida. Sim, espero que você consiga a partida certa. Amém”, Ayú adicionado.

Em 2025, Ayu reza para que esteja sempre saudável e que sua carreira continue melhorando. Ayu espera o melhor em 2025.

“(Em 2025) Sim, está claro, o principal é que todos, a família dela, tenham saúde. Espero que ela tenha mais sucesso. Sua carreira também continuará sendo a de Ayu Ting Ting, por quem muitas pessoas rezam e muitas pessoas amor Sim, o principal é que ela espere o melhor”, disse Ayu Ting Ting.

Naquela ocasião, Ayu não sabia se participaria ou não do evento de Réveillon. Se houver uma oferta de emprego, Ayu aceitará. Caso contrário, ele passará o Réveillon com a família.

“No Ano Novo, se houver trabalho, aceitaremos. Caso contrário, nos encontraremos com a família. Talvez nos próximos momentos haja trabalho”, disse Ayu Ting Ting.