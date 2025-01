Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia lança seleção feminina de vôlei e almeja vencer a Proliga 2025

Gresik, VIVA – Dando as boas-vindas ao prestigioso campeonato Proliga 2025, a Petrokimia Gresik inaugurou a equipe feminina de vôlei Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (GPPI). O grande lançamento da equipe e de suas camisas foi liderado pelo Diretor Chefe da Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, acompanhado pelo Diretor de Finanças e Assuntos Gerais da Petrokimia Gresik, Robby Setiabudi Madjid em Gresik, Java Oriental, na segunda-feira, 30 de dezembro. , 2024.

Dwi Satriyo disse que o lançamento da equipa de voleibol GPPI é uma prova da consistência da empresa no apoio ao progresso do voleibol no país. A participação da equipe de vôlei Petrokimia Gresik junto com o Pupuk Indonesia na Proliga 2025 é a 22ª desde que este evento foi realizado pela primeira vez em 2002, faltando apenas uma vez em 2020 e 2021 porque a competição foi cancelada devido à pandemia de Covid-19.

“Temos o orgulho de apresentar a seleção feminina de vôlei composta por talentosas jogadoras, nacionais e estrangeiras, que irão fortalecer esta equipe. Acreditamos que a combinação de experiência, habilidade e entusiasmo juvenil de todos os integrantes da equipe é o principal capital para alcançar o sucesso em Proliga 2025″, disse Dwi Satriyo.

Ele destacou que Petrokimia Gresik juntamente com Pupuk Indonesia têm um alto compromisso com o progresso do esporte na Indonésia, tanto nas modalidades de silat, natação, ginástica, levantamento de peso e principalmente vôlei. Este compromisso foi cumprido com realizações orgulhosas a nível regional e nacional, mesmo a nível internacional.

 Petrokimia Gresik lança seleção feminina de vôlei

A última conquista da equipe de vôlei sob a gestão de Petrokimia Gresik junto com a Pupuk Indonesia foi conseguir defender o título do campeonato no evento Livoli da Premier Division 2024. Além disso, vários atletas de vôlei treinados pela empresa também contribuíram para a conquista do ouro. medalha para Java Oriental na XXI Semana Nacional do Esporte (PON) em Aceh.

“Esperamos que esta conquista seja uma motivação e inspiração para todos os membros da equipe irem mais longe e darem o seu melhor. A Proliga 2025 não é apenas competição, mas também luta pelo grande nome de Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia no cenário esportivo nacional. “, disse Dwi Satriyo.

No mesmo local, o presidente da Associação de Voleibol Petrokimia Gresik (PBV PG), Koko Sudiro, acrescentou que a preparação da equipa GPPI para a Proliga 2025 tem corrido bem. O seu partido tem realizado um processo de recrutamento de jogadores, nacionais e estrangeiros, com experiência em competições internacionais.

“Esta seleção foi feita com cuidado para garantir que nossa equipe tenha uma força forte e possa competir com outras equipes de ponta”, disse ele.

Na prova da Proliga 2025 estão 20 atletas na escalação para fortalecer o GPPI. São dois jogadores estrangeiros, Tranh Thi – Thanh Thuy do Vietnã e Kitania Torres Medina de Cuba. Depois Yulis, Maya, Arneta, Ajeng Vio, Medi Yoku, Rika, Dhea, Dhanik, Putri Agustin, Ajeng Nur, Vara, Shahrin, Nabila, Amel, Bela Sabrina, Nisa, Khanza e Nafa. Na formação desta equipa, a Petrokimia Gresik também colaborou com o Banco Jatim.

“Temos consciência de que a regeneração é a chave para as conquistas contínuas da equipa no futuro. Por isso, este ano estamos a dar a vários jovens jogadores talentosos a oportunidade de se juntarem à equipa principal. e acreditamos que eles estão prontos para competir no mais alto nível de competição”, disse ele.

Além disso, durante os últimos meses foi realizado um programa de formação intensivo sob a direção de uma equipa de formadores profissionais. Confiou a sua equipa a Ayub Hidayat como treinador principal, acompanhado por Pedro Lilipaly e Rianita como treinadores adjuntos I e II.

“Os dois jogadores estrangeiros que trouxemos juntaram-se aos treinos de rotina da equipa. Trouxemos também jogadores nacionais para fortalecer a equipa Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. .

Entretanto, para criar atletas de voleibol de destaque, a Petrokimia Gresik e a Pupuk Indonesia prepararam instalações completas para os atletas, incluindo alojamento, alimentação de apoio, locais de treino adequados, seguro médico e de acidentes de trabalho, salários, recompensas e até vestuário.

No mesmo evento, Dwi Satriyo também lançou uma nova camisa para o GPPI que será usada na Proliga 2025. Esta camisa é dominada pelo amarelo e dourado que simboliza “rumo à glória”. Esta camiseta também tem um ótimo slogan de design “A vitória começa aqui”.

“Esperemos que esta camisa proporcione um melhor ambiente de jogo para podermos vencer o campeonato Proliga 2025”, concluiu.