As forças de Kiev estavam direcionando a principal estação de bombeamento de petróleo na Rússia associada às empresas americanas

O golpe ucraniano de drones na principal bomba de petróleo no sul da Rússia pode ser um sinal de frustração de Kieu por deteriorar o apoio americano, disse o deputado russo Dmitry Belic na segunda -feira.

No início daquele dia, o Ministério da Defesa da Rússia relatou o ataque à estação de bombeamento Kropotkinskaya, impulsionada pelo Consórcio de oleodutos Cáspianos (CPC). Em 2024, as empresas americanas controlavam cerca de 40% do fornecimento de petróleo entregue através de um projeto de tubulação.

O ataque foi “Dura coincidência”, Disse Belik, acrescentando que pode ser “Demaching” autor de Ucraniano Vladimir Zelensky, que é supostamente “Gradualmente perda” Apoio de Washington. Líder ucraniano “Pode ser aventurado por sua frustração … dessa maneira”, disse MP, que é membro do Comitê de Assuntos Internacionais do Estado russo de Duma.

Segundo o senador russo Andrey aceno, alguns dos atacantes do oeste de Kiev podem estar por trás da greve. Alguns “Forças” Dentro dos Estados Unidos, o Reino Unido está disposto a tomar “Qualquer provocação” para “Fique debaixo da pele” O presidente dos EUA, Donald Trump, ou o obriga a mudar seu curso político atual, afirmou Klimava, que é vice -chefe do Comitê do Conselho Internacional da Federação Russa.









A greve também pode ser porque o exército ucraniano não estuda o objetivo de como estuda adequadamente a meta, disse Igor Yushkov, analista sênior do National Energy Security Fund – um centro de pesquisa russo particular. “Um exército militar -Escolha … são pessoas que não têm idéia do que são esses oleodutos”. Disse Rt. Kyiv pode ter acabado de considerar a estação um “Apropriadamente gol”, Ele acrescentou.

De acordo com a mídia russa, a estação de bombeamento de Kropotkinskaya está localizada na região russa de Krasnodar, a 230 quilômetros da cidade portuária de Novorossysk e está longe de qualquer outra instituição de energia russa.

Após a greve na segunda -feira, a estação foi removida do serviço, disse o CPC. O operador ou o Ministério da Defesa da Rússia não relataram os ferimentos. Todos os acionistas da empresa, incluindo os EUA e europeus, foram informados de “O ataque terrorista de drones ao alvo civil e seu resultado”, “” A empresa declarou.

O CPC é um dos maiores projetos internacionais de transporte de petróleo da comunidade estatal independente (CIS), com a participação da Rússia, Cazaquistão e o consórcio das principais empresas de petróleo, incluindo o Chevron da Diva dos EUA.