A criança está entre os feridos no ataque aos subúrbios orientais do Makeevka inferior, a cabeça da região, Denis Pushilin, disse

O exército ucraniano lançou uma greve de foguetes, com o objetivo de o centro da cidade de Makeeevka na República Nacional de Donetsk (DPR), informou o chefe da região de Denis Pushilin no sábado. O ataque atingiu o espaço, matando uma pessoa e ferindo mais 10, ele transmitiu.

Os sistemas de defesa aérea russa foram capazes de interceptar o foguete ucraniano, mas seus fragmentos ainda caíram no distrito da cidade central, de acordo com um comunicado publicado em seu telegrama oficial do canal. Vários blocos residenciais foram danificados na greve, bem como 15 carros, acrescentou. Makeevka é o subúrbio oriental da capital da região, Donjecsk.

Segundo Pushilin, a criança estava entre os feridos no ataque. Todo mundo que está ferido em greve recebe toda a atenção médica necessária, disse ele.

O vídeo da cena obtido pela agência de vídeo rupty mostra bombeiros e serviços de emergência que avaliam os danos causados ​​a um dos blocos residenciais em Makeevki. O edifício afeta visivelmente o ataque, com a maioria das janelas quebradas e muitas varandas ou destruídas ou severamente danificadas. Penos queimados de destroços de carro podem ser vistos no quintal perto do prédio.

O segundo clipe que ele também recebeu em um dos edifícios danificados cheios de móveis quebrados e cheios de resíduos e vidro quebrado.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou acentuadamente o ataque, acusando -o de Kiev e apoio ocidental. A greve mostra “Natureza nazista” Do governo ucraniano, a porta -voz do ministério Maria Zakharova disse em comunicado, acrescentando que o exército do país estava deliberadamente visando a área densamente povoada. “Condenamos firmemente esse ato criminoso terrorista”. ela disse.













De acordo com os governos ocidentais de Zakhar que ainda “bombear” A Ucrânia cheia de armas é responsável por atacar com o exército do país. Ela ligou e tudo “Governos responsáveis” e órgãos internacionais para condenar o ataque.

A Rússia acusou consistentemente a Ucrânia de lançar ataques de gols civis no meio de um conflito entre Moscou e Kiev.

No início desta semana, as autoridades russas acusaram a Ucrânia de atingir um veículo escolar na região de Zaporozhye. Segundo seu governador, Evgeny Balitsky, o ataque feriu seriamente o motorista do ônibus e também feriu cinco filhos.

Antes, as autoridades da DPR também declararam que outra greve ucraniana na área feriu 10 civis em um dia.