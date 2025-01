Grito 7 elenco acrescenta ator que retorna que ele morreu em grito 3

Scott Foley se juntou ao elenco de Grite 7.

Kevin Williamson dirige o sétimo filme da franquia Scream. Neve Campbell está repetindo seu papel como Sydney Prescott, enquanto Courtey Cox também retorna como Gale Weathers.

Por Prazo finalFoley agora se juntou ao elenco do filme.

Foley interpretou marcadamente o Roman Bridger em Scream 3 de 2000, dirigido por Wes Craven. Nesse filme, Roman é o meio -abro de Sydney, que finalmente é revelado como assassinato fantasma. Ele é então morto por Dewey de David Arquette, que não está claro se Foley interpreta Roman em Scream 7 ou se ele foi escolhido como um novo personagem completamente.

“Roman já fingiu sua própria morte antes, por isso é plausível que ele possa repetir o papel no presente ou talvez em forma de flashback no passado, se ele morreu”, diz o artigo do Deadline. “Roman poderia ter um gêmeo perdido? Afinal, isso está gritando, se ele retornar como um fantasma (um rosto assassino?) Ou um zumbi, ele não surpreendeu mais.

Também é possível que, se Foley interpretar Roman novamente, o personagem é visto apenas em flashbacks.

A filmografia de Foley também inclui o tempo de roubo de 2001, após 2002 e nu de 2017, entre outros títulos, enquanto aparece em programas de televisão como Dawson’s Creek, Felicity, Scrubs, a unidade, Anatomia de Gray, True Blood, Scandal, Whisky Cavalier, o Grande o grande. Leap e as meninas no ônibus.

O que mais sabemos sobre o grito 7?

Juntamente com Foley, Campbell e Weathers, Scream 7 está trazendo Mason Gooding como Chad Meeks-Martin e Jasmin Savoy Brown como Mindy Meeks-Martin. O elenco também inclui Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, McKenna Grace, Sam Rechner, Anna Camp, Joel McHale e Mark Insuelos.

Os detalhes do enredo para Scream 7 permanecem em segredo neste momento.

O roteiro do sétimo filme de gritos vem de Guy Busick. James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein estão produzindo o filme.

O grito 7 será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 27 de fevereiro de 2026.