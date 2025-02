‘Gro Grow Up’: Vance, Khanna Spar sobre a relevância do funcionário do Dogle

‘Gro Grow Up’: Vance, Khanna Spar sobre a relevância do funcionário do...

O vice-presidente Vance e o representante Ro Khanna (D-Califórnia) Honra na plataforma da rede social X sobre a proposta de re-herói de um pessoal do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) que renunciou após suas publicações racistas nas redes sociais vieram à tona.

Marko Elez, um assistente de Doge de 25 anos, tinha acesso “apenas lendo” aos sistemas de pagamento confidenciais do Departamento do Tesouro. Ele renunciou na quinta -feira, disse um funcionário da Casa Branca ao The Hill depois que o Wall Street Journal descobriu suas posições anteriores que defendem as crenças racistas.

“Normalize o ódio indiano”, disse uma conta associada ao assistente, de acordo com para o jornal.

“Eu não podia me pagar para sair da minha origem étnica”, disse a conta em X, informou o jornal.

Vance disse na sexta -feira que o ano de 25 anos deve ser contratado.

“Aqui está minha opinião: obviamente não concordo com algumas das publicações de Elez, mas não acho que a atividade estúpida das redes sociais devesse arruinar a vida de uma criança”, disse Vance na sexta -feira em X, respondendo à publicação do The the O bilionário tecnológico Elon Musk, onde pesquisou usuários de X se Elez deve ser devolvido após fazer “declarações inadequadas”.

“Não devemos recompensar jornalistas que tentam destruir as pessoas. Sempre. Então eu digo que você traz de volta ”, escreveu Vance. “Se é um cara mau ou um membro terrível da equipe, diga adeus por isso”.

Khanna, que é a ascendência da Índia, respondeu à publicação de Vance, pedindo ao vice -presidente se ele pede a Elez que se desculpe por posições racistas.

“Você vai pedir que você se desculpe em dizer ‘normalizar o ódio indiano’ antes deste descanso? Apenas pedindo o bem de nossos dois filhos ”, Khanna ditado Sexta -feira em X.

Vance, cuja esposa Usha Vance é a primeira indiana a servir como a segunda -dama, respondeu “para o bem de nossos dois filhos? Cresça”.

“Trolls racistas na internet, embora ofensivos, não ameaçam meus filhos. Você sabe o que faz? Uma cultura que nega graça para as pessoas que cometem erros ”, Vance escreveu. “Uma cultura que incentiva os congressistas a atuar como crianças quejumbrosan”.

O vice -presidente, que tem três filhos pequenos, disse que detectou o cargo de Khanna, que chamou “chantagem emocional”.

“Não estou preocupado que meus filhos cometam erros ou que desenvolvam visões das quais mais tarde se arrependem. Eu nem me preocupo com trolls na internet. Você sabe o que me preocupa, Ro? Isso se tornará um congressista americano que se envolve em chantagem emocional sobre as publicações de mídia social de uma criança “, Vance agregar Na resposta. “Eu não gosto.”

Khanna, que representa o 17º Distrito do Congresso da Califórnia, respondeu a Vance, dizendo que ele não precisa “lançar insultos” para compartilhar livremente os pontos de vista e as idéias.

“Dizendo que estou ‘chorando’ e ‘eu não gosto’ de mim, talvez a sua maneira de mostrar força”, Khanna escreveu. “Pessoalmente, acho que você não precisa lançar insultos ou ser mesquinho por ter idéias de troca livre. Nosso país, no seu melhor (Lincoln/Douglass), não era assim e você também foi.

Elez é um dos funcionários da DOGE que obteve a aprovação do Departamento de Justiça (DOJ) para ter acesso aos sistemas liderados pelo Escritório de Serviços Fiscais do Departamento do Tesouro. O presidente Trump indicou na sexta -feira que apoiou Elez, que estava comprometido, e Musk disse que o levaria de volta ao trabalho para Doge.

