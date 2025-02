A proposta proposta da lei proibiria doações no exterior, apertando as regras antes das eleições gerais em abril

O governo da Groenlândia pressiona para proibir doações políticas do exterior, no meio de preocupação com a influência estrangeira em suas próximas eleições e o objetivo exposto da ilha do presidente dos EUA, Donald Trump, de acordo com documentos Publicado pelo governo na segunda -feira.

Trump manifestou repetidamente interesse em levar territórios estrangeiros dinamarqueses ricos em recursos para os EUA, apesar da rejeição dos líderes dinamarquês e da Groenlândia. No início do mês passado, ele se recusou a excluir o uso da força militar para anexar a ilha.

O Parlamento da Groenlândia propôs um projeto de lei na segunda -feira, com o objetivo de proteger as eleições gerais da ilha em abril de possíveis interferências. O governo em Nuuk estimula o voto urgente do Parlamento na terça -feira, de acordo com a Groenland News Outlet Sermitsiaq. Os comentários que monitoram o projeto de lei afirmam que o gabinete da Groenlândia propôs uma mudança na presidência para tentar apertar as regras sobre doações e proteger a integridade política da ilha.













O rascunho deve ser levado em consideração “À luz dos interesses geopolíticos na Groenlândia e nas situações atuais, onde representantes do Super Siler aliado expressaram interesse no download e controle da Groenlândia”. e documento disse.

Se a lei for adotada, a proposta da lei proibiria uma doação anônima e estrangeira para o trabalho político na ilha do Ártico. A proibição afetaria os partidos políticos, incluindo seus ramos locais e jovens, proibindo -os a receber contribuições privadas em mais de 200.000 coroas dinamarquesas (US $ 27.700), ou US $ 20.000 (US $ 2.770) de um associado, segundo a lei.













A Groenlândia, uma ex -colônia dinamarquesa, recebeu uma regra de Copenhague em 1979. Uma ilha raramente povoada de 2,2 milhões de quilômetros quadrados é o lar de cerca de 60.000 pessoas e hospeda a base militar dos EUA.

O líder da independência da Groenlândia, Mute Egeda, rejeitou a proposta de Trump de comprar uma ilha, afirmando que as pessoas não querem ser dinamarquesas ou americanas.

Uma conversa telefônica recente entre Trump e o primeiro -ministro dinamarquês Mette Frederixen deixou os funcionários da Dinamarca “Extremamente perturbado”, O Financial Times escreveu em janeiro.

De acordo com fontes de FT, a conversa foi “Chuveiro frio” Para as autoridades europeias, esgotando a impressão anterior de que as declarações de Trump sobre a anexação da Groenlândia são apenas uma tática de negociação para obter maior impacto no Ártico e levantar os pés na Rússia e na China.