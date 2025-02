Os Verdes poderiam em breve votar em um referendo sobre a independência da Dinamarca. Ontem à noite, o líder do partido no governo de Siumut, Erik Jensen, ele disse que, se fosse eleito nas primeiras eleições em 11 de março, aceleraria o processo de independência ao ativar a governança do artigo 21 da Independência. Jensen admitiu que a interferência de Trump na anexação da Groenlândia havia contribuído indiretamente para essa decisão. O Guardian relata.

No início desta semana, o parlamento da Groenlândia pediu as primeiras eleições em 11 de março, em parte em resposta à crescente retórica do presidente Donald Trump sobre as aspirações dos Estados Unidos para controlar essa área (muitos contra sua vontade).

O porta -voz político Siumut, Doris Jakobsen Jensen, criticou o primeiro -ministro dinamarquês, dá a Frederiksen por sua “raça solitária” na Europa em resposta às palavras de Trump, provavelmente ignorando a vontade da Groenlândia.

No entanto, existem muitas questões práticas sobre como o acordo futuro sobre independência pode parecer, por exemplo, sob o contrato atual, a Dinamarca paga em um subsídio de 580 milhões de euros.

