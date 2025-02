Grupo de médicos de esquerda exigem por meio de sites federais limpando as informações de saúde

O Grupo de Defesa dos Médicos para a América está exigindo que as agências federais eliminem informações de seus sites que os profissionais e pesquisadores de saúde usam regularmente.

O Grupo de Não -Profit da Esquerda entrou com sua ação no Tribunal Distrital do DCC dos EUA. ) e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS).

O Grupo de Litígios de Cidadãos Públicos está representando a organização.

Depois que o presidente Trump assinou uma ordem executiva que indica que os Estados Unidos reconhecerão apenas dois sexos, as agências federais de saúde começaram a limpar seus sites de materiais que a ordem executiva dizia “promover a ideologia de gênero”.

Isso levou alguns sites a se retirarem erroneamente quando os funcionários federais se apressaram em cumprir o pedido, com vários sites centrados em HIV/AIDS que são temporariamente eliminados.

A denúncia estabelece: “A eliminação de páginas da Web e conjuntos de dados cria uma lacuna perigosa nos dados científicos disponíveis para monitorar e responder a surtos de doenças, priva os médicos de recursos que orientam a prática clínica e eliminam os principais recursos para se comunicar e participar com os pacientes.

A demanda citou vários sites importantes que foram retirados da ordem executiva da “ideologia de gênero” de Trump, incluindo o sistema de vigilância comportamental de risco para jovens, o site de dados e estatísticas para a saúde de adolescentes e escolas e páginas da web para o social Índice de vulnerabilidade.

“Essas agências federais existem para servir o povo americano que protege a saúde pública”, disse Zach Shelley, advogado do grupo de litígios públicos e líderes principais do caso. “Elimine esta informação vital flutua que exige. Nossa demanda procura mantê -los em suas responsabilidades com as pessoas deste país.

Vários sites que fornecem orientação sobre a prescrição de preparação e monitoramento de doenças do HIV também foram citados como recursos -chave que os médicos americanos buscam que eles eliminaram.

“Como muitos dos meus colegas, sou um médico que cuida de pacientes e pesquisadores. Eliminar informações clínicas críticas e conjuntos de dados dos sites de CDC, FDA e HHS não apenas coloca a saúde de nossos pacientes em risco, mas também põe em risco a pesquisa que melhora a saúde e os cuidados médicos do público americano “, disse Ramachandran, um membro .

Os médicos da América alega três acusações contra o OPM, CDC, HHS e FDA. Ele alega que as ações do OPM excederam sua autoridade legal; que o CDC e o HHS violaram a lei de redução do papel e a lei de procedimentos administrativos (APA); e que o FDA também violou a APA.

O grupo está pedindo que um juiz federal declare que as ações das agências são ilegais e que as agências restauram as páginas da web e os conjuntos de dados que foram eliminados.

A colina se comunicou com as agências federais nomeadas na demanda para comentar.

Fonte