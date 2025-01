Grupo Siloam colabora com Yongin para digitalizar serviços hospitalares na Indonésia

Jacarta – O Siloam Hospital Group estabeleceu uma parceria estratégica com o Yongin Severance Hospital, um hospital líder na Coreia do Sul. Esta colaboração visa promover a aplicação da tecnologia digital no setor da saúde.

Esta colaboração é vista como um passo importante para impulsionar a Indonésia para o futuro dos serviços de saúde baseados em tecnologia, especialmente na utilização da inteligência artificial (IA) para melhorar a qualidade dos cuidados aos pacientes e das operações hospitalares.

 Colaboração inovadora entre RS Siloam e Yongin Severance Hospital

A assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre as duas partes marca o início de uma colaboração que visa redefinir o sistema de saúde na Indonésia com uma abordagem mais moderna e integrada. Este memorando de entendimento também é uma prova do compromisso do Siloam Hospital Group em liderar a transformação digital no setor de saúde do país.

A assinatura deste memorando de entendimento inclui várias iniciativas importantes concebidas para impulsionar a transformação digital que impacta os processos e operações de atendimento ao paciente, nomeadamente:

– Compartilhar conhecimento e otimizar a tecnologia digital de saúde:

Esta colaboração incluirá a partilha de conhecimentos sobre as mais recentes tecnologias digitais de saúde, incluindo a introdução de ferramentas e consultas inovadoras para optimizar a adopção de tecnologias em sistemas hospitalares.

– Transformação do fluxo de trabalho e da experiência do paciente:

As duas instituições compartilharão as melhores práticas para melhorar o fluxo de trabalho e a experiência do paciente, com foco na eficiência operacional e na melhoria da qualidade do atendimento.

– Otimização dos resultados do atendimento ao paciente através de soluções digitais avançadas:

Ao utilizar plataformas de partilha de dados, análises preditivas e diagnósticos baseados em IA, ambos os hospitais pretendem melhorar a tomada de decisões clínicas e os resultados dos pacientes.

– Desenvolvimento do Programa de Educação Clínica:

Um programa de intercâmbio profissional que incluirá formação de pessoal médico para reforçar a sua competência na utilização de tecnologias digitais de saúde.

– Modelo Colaborativo de Atendimento ao Paciente:

Esta colaboração também inclui o desenvolvimento de modelos de atendimento ao paciente baseados em tecnologia, incluindo serviços de consulta de segunda opinião que podem ser acessados ​​por pacientes na Indonésia e na Coreia do Sul.

A CEO do Siloam Hospital Group, Caroline Riady, disse: “Esta colaboração é um passo estratégico para fortalecer nosso compromisso de fornecer serviços de saúde de alta qualidade. Espera-se que a integração da tecnologia digital em nossos sistemas hospitalares tenha um impacto significativo na experiência do paciente e na eficiência operacional. ”

Esta colaboração oferece grandes benefícios para os pacientes na Indonésia, incluindo o desenvolvimento de um modelo de cuidados colaborativos que permite consultas de segunda opinião através de plataformas digitais. Com esta inovação, os pacientes podem aceder a uma experiência de classe mundial sem terem de viajar para o estrangeiro, tornando-a uma solução mais económica e acessível.

Por outro lado, o foco desta colaboração inclui também a formação em enfermagem, desde o desenvolvimento de competências básicas até procedimentos especiais, para apoiar a excelência no serviço médico. Este programa está alinhado com as prioridades estratégicas do Grupo Hospitalar Siloé, que incluem radiologia, digestiva (como transplante de rim e fígado), oncologia, cardiologia e neurologia.

Com o conhecimento e as capacidades do Yongin Severance Hospital na transformação do fluxo de trabalho e na adoção de tecnologia, esta inovação global será adaptada ao contexto indonésio, criando um modelo de cuidados eficaz e localmente relevante.

Ao utilizar tecnologia de inteligência artificial, este hospital pode aumentar a precisão do diagnóstico, especialmente na análise de imagens médicas, permitindo a detecção precoce de doenças e um planejamento de tratamento mais eficaz.

Além disso, a utilização de dispositivos IoT e sistemas baseados em IA permite a monitorização em tempo real dos riscos de infecção, auxiliando significativamente o controlo de infecções em ambientes hospitalares.

Park Jin Young, diretor (CIO) do Centro de Saúde Digital do Hospital Yongin Severance, acrescentou: “Acreditamos que esta colaboração será um modelo de cooperação internacional que acelerará a transformação digital e a inovação no setor da saúde”.

No geral, esta colaboração não será apenas benéfica para ambas as instituições, mas também poderá tornar-se um modelo que outros hospitais e instituições de saúde em todo o mundo irão seguir, promovendo o desenvolvimento de um sector de saúde global mais integrado e baseado em tecnologia.