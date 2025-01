Guarda de segurança do SMPN 3 Bogor morre prostrado, lembrado como uma figura gentil e amigável

Bogor, AO VIVO – Viral nas redes sociais, um segurança chamado Nurdin foi encontrado morto prostrado enquanto realizava as orações do meio-dia.

Este incidente ocorreu em SMPN 3 Bogor City, Tegallega Village, Central Bogor District, Bogor City, na terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Na narrativa de upload da conta do Instagram @fakta.beriita, Uma das testemunhas teria encontrado Nurdin sem se levantar da posição prostrada. Quando tentou acordá-lo, o corpo do falecido estava rígido.

 ilustração da morte

Após ser transferido para o hospital PMI na cidade de Bogor, o médico afirmou que Nurdin havia falecido. A causa exata da morte ainda é desconhecida neste momento.

Enquanto isso, a família levou imediatamente o corpo do falecido para a funerária em Jalan Ciremai Ujung, distrito de Bogor Norte.

A morte de Nurdin deixou profunda dor em muitas partes. O falecido era conhecido como uma figura gentil, amigável e sociável. Não só com colegas, mas também com alunos e professores da SMPN 3 Bogor City.

“Eu era próximo do falecido antes de mudar para outra escola. Embora estivéssemos separados há muito tempo, mantivemos um bom relacionamento até o fim da vida dele”, disse um dos colegas de trabalho do falecido, citado no sábado, 11 de janeiro. , 2025. .

Vários estudantes, professores, ex-alunos e colegas de Nurdin teriam ido à funerária para prestar suas últimas homenagens. O falecido foi enterrado em um cemitério não muito longe de sua casa.

A notícia da morte de Nurdin, segurança do SMPN 3 Bogor City, enquanto se prostrava durante as orações do meio-dia atraiu a atenção dos internautas. Na coluna de comentários, muitas pessoas expressaram suas condolências e orações pelo falecido.

 Ilustração de oração e prostração. Foto: ENTRE FOTOS/M Risyal Hidayat

“Innalillahi wainnaillaihi rajiun, oh Alá, senhor, é tão lindo morrer prostrado durante a oração”, comentou um internauta.

“A jihad trabalhando para a família já é um bônus de mártir quando alguém se prostra para cumprir suas obrigações. Mashallah Husnul khotimah senhor e paciência para a família”, escreveu outro internauta.

“Morrer enquanto trabalhava, ainda vestindo uniforme e prostrado em oração, como este é o fim da vida que todo muçulmano deseja.” disseram os internautas.